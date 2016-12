Arbeitsexperte: Flüchtlinge schon aus Eigennutz einstellen

WIEN (dpa-AFX) - Unternehmen sollten nach Ansicht von Experten schon aus wohlverstandenem Eigeninteresse, Flüchtlingen die Chance auf einen Job eröffnen.



"In Sachen Migration ist das Engagement von Firmen eher vom Gedanken an Wohltätigkeit geprägt. Das greift zu kurz. Da wird Potenzial vergeben", sagt der österreichische Arbeitswelten-Forscher Franz Kühmayer vom Deutschen Zukunftsinstitut. Laut Umfragen in Deutschland lehnten 38 Prozent der Unternehmen die Einstellung von Migranten grundsätzlich ab, viele seien unschlüssig und nur 15 Prozent der Firmen spielen mit dem Gedanken, Flüchtlinge in absehbarer Zeit einzustellen, sagt Kühmayer unter Berufung auf den Dekra-Zeitarbeits-Report 2016.

Dabei berichteten drei von vier Unternehmen, die Migranten Arbeitsplätze gegeben haben, von positiven Erfahrungen, sagte Kühmayer. Der wirtschaftliche Aspekt, der Zugang zu ganz neuen Kundengruppen, werde nicht in seiner ganzen Tragweite gesehen. "Zukunft erschließt sich nicht durch Vorsicht, sondern durch mehr Mut. Auf eine buntere Gesellschaft muss man mit einem bunteren Team reagieren. Das ist doch eigentlich logisch", sagte Kühmayer. Das wäre ein lohnendes Investment für den Mittelstand.

Generell beurteilt der Arbeitswelt-Experte die Führungskultur kritisch. "Führungskräfte reagieren auf die Inflation der Daten mit einer Deflation des Handelns. Das Handeln wird langsamer." In unsicheren Zeiten neigten Unternehmen zum Mikromanagement, wollten über ausgeklügelte Reporting-Systeme Kontrolle über die Entwicklung haben. Dadurch gehe nötige Bewegungsfreiheit verloren. "Mercedes hat 2016 ein Programm gestartet, um die Hierarchie aufzuweichen und die Organisation insgesamt auf neue Beine zu stellen. Das ist ein sehr komplexes Unterfangen", meinte Kühmayer.

Das Vertrauen in Mitarbeiter sei wichtiger denn je. "Vertrauen in Mitarbeiter war bisher ein Schönwetterprogramm. Es ist aber in Wahrheit ein Krisen-Resistenzprogramm." Das Motto müsse sein: In schwierigen Zeiten weniger Kontrolle auszuüben. Zum Beispiel im Callcenter: bisher würden sie industriell geführt mit Messung der Antwortzeiten und Abspulen von Checklisten. Künftig müssten dort Menschen sitzen, die große Freiheiten hätten. Nach dem Motto: "Für Sie mache ich das." Ein Anzeichen dafür, ob Veränderungsprozesse im Betrieb gelängen, sei freie Zeit in den Kalendern der Führungsebene./mrd/DP/he