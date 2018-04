Arbeits-Urlaub oder Urlaubs-Arbeit: Coworking-Retreats als Geschäftsmodell

Berlin (ots) - "Unsettled"-Gründer Jonathan Kalan bietetInspirationsauszeiten nicht nur für Millenials und Techies / Wir sind"eher eine Art Lifestyle-Inkubator"Berlin, 4. April 2018 - Wer täglich seiner Büro-Routine imUnternehmen nachgeht, träumt immer wieder davon, aus diesemAlltagstrott auszubrechen. Aber auch wer als Freelancer ohne festenSchreibtisch irgendwo auf der Welt seinem Job nachgeht, braucht denpersönlichen Austausch. Diesen Markt haben sich "Unsettled"-GründerJonathan Kalan und Michael Youngblood erschlossen, indem sieSehnsuchts-Urlaubsorte mit dezentralem Arbeiten kombinierten. ImInterview für das "Remote"-Dossier des Business-/Lifestyle-Magazin'Business Punk' (Ausgabe 2/2018, EVT 5. April) berichten sie, wie auseinem Trip für Freunde ein neues Geschäftsmodell entstand. "Zunächsthatten wir nur die Idee, einmal die Freunde aus unserem Netzwerkzusammenzubringen, und haben einen Segeltörn organisiert", berichtetKalan. "Dort haben wir begriffen, dass alle auf der Suche nach einemOrt sind, um sich zu treffen und auszutauschen, wo Gesprächestattfinden, die man so nur führt, wenn man aus seinem gewohntenUmfeld rausgeht."Nach den ersten zwei Coworking-Retreats auf Bali und auf Curaçaodauerte es nur sechs Monate, bis Kalan und Youngblood sich inVollzeit auf ihr neues Projekt "Unsettled" konzentrierten, das sie imFrühjahr 2016 gründeten. Seither fanden bereits mehrere DutzendRetreats statt, stets in der Kombination Coworking-Space, Workshopsbzw. andere Arbeits-Varianten und diversen Freizeit-Aktivitäten.Diese Form des Arbeit-mit-Urlaub-Erlebnisses zieht pro TripTeilnehmer aus über einem Dutzend Nationen an, die vom klassischenDigital-Nomaden über gestandene Geschäftsleute bis hin zu Künstlernund Familienmüttern aus Indien reichen.Grundidee ist die individuelle Verknüpfung von Arbeit,alltäglichem Leben und Auszeiten für die Teilnehmer. Im Sinne einesPraxistests kann jeder in einem fest gelegten Zeitraum ausprobieren,welche Kombination für ihn persönlich optimal ist. Dabei werden dieTeilnehmer von so genannten "Experience-Leader", die sich jeweils umUnterkunft, Arbeit oder Events kümmern, und einem "Local", der alleszu den Aktivitäten vor Ort beisteuert, unterstützt. Kalan ist davonüberzeugt, "dass man die Leute aus ihrer Komfortzone herausbringenmuss. Damit brechen sie aus ihrer Routine aus, und eine Veränderungwird angestoßen".Kalan definiert die Rolle seines Unternehmens für die Teilnehmerso: "Wir sehen uns auch gar nicht als Coworking-Retreat, sondern eherals eine Art Lifestyle-Inkubator. Es geht uns darum, einen Ort zuschaffen, an dem man einen Monat seines Lebens verbringt und damitexperimentiert, wie man sein Leben strukturieren will, welche Balancezwischen Work, Play und Adventure man haben möchte."Pressekontakt:Joachim Haack,Kommunikation G+J Wirtschaft, BUSINESS PUNK / CAPITAL / FOODc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: jhaack@publikom.comwww.business-punk.comOriginal-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell