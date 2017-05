Arbeitnehmer warten im Schnitt 47 Tage auf Steuerbescheid

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche Arbeitnehmer müssen im Schnitt 47 Tage warten, bis das Finanzamt ihre Steuererklärung bearbeitet hat. "Wie schnell der Steuerbescheid kommt, hängt vom Wohnort ab", teilte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) unter Hinweis auf eine aktuelle Erhebung mit. Wer in Hamburg wohnt, wird demnach am schnellsten bedient.

Der Steuerzahlerbund hat die Finanzverwaltungen in allen 16 Bundesländern abgefragt und bezog sich auf die Steuererklärung, die Arbeitnehmer 2016 abgegeben haben. Das Gesamtergebnis: Hamburgs Finanzbeamte brauchten durchschnittlich 36 Tage für die Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen. Die Kollegen in Bremen benötigten dagegen fast 65 Tage. Allerdings gehört der Stadtstaat an der Weser auch zu denjenigen, die sich im Vergleich zum Vorjahr am stärksten verbessern konnten. Insgesamt neun Tage weniger brauchten die Finanzbeamten dort für die Bearbeitung der Erklärungen. Stark verbessert haben sich auch Mecklenburg-Vorpommern mit 53 Tagen Bearbeitungszeit (- 13 Tage) und Niedersachsen mit 57,9 Tagen (- zwölf Tage). Schleswig-Holstein liegt mit fast 50 Tagen gleichauf mit früheren Werten. Auf ähnlichem Niveau arbeiten auch die Finanzbeamten in Bayern, Hessen und dem Saarland. Lediglich Brandenburg und Sachsen waren gegenüber dem Vorjahr etwas schwächer, schneiden aber dennoch in der vorderen Hälfte ab. Keine konkreten Angaben machte das Land Nordrhein-Westfalen.

