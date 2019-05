Arbeitgeberverband in der Pflege wird gegründet

Berlin (ots) - Mehrere große Pflegeanbieter und -verbände, u.a.aus den Bereichen von Arbeiterwohlfahrt, Arbeiter-Samariter-Bund undder Diakonischen Dienstgeber in Niedersachsen haben sich auf dieGründung eines bundesweit zuständigen Arbeitgeberverbandesverständigt. Auch der Paritätische Gesamtverband unterstützt dasProjekt. Der Verband soll durch den Abschluss eines für die gesamteBranche verbindlichen Tarifvertrages sowohl die Interessen der mehrals 1,1 Millionen Beschäftigten in der Pflege berücksichtigen alsauch den Arbeitgebern eine verlässliche wirtschaftliche Grundlagegeben. Mit der neuen "Bundesvereinigung der Arbeitgeber in derPflegebranche" (BVAP) wird die Grundlage geschaffen, um Verhandlungenmit den für die Pflegebeschäftigten zuständigen Gewerkschaften zuführen. Ziel ist es, die gefundenen Abschlüsse durch dasBundesministerium für Arbeit und Soziales für allgemeinverbindlicherklären zu lassen. Bereits im Juni soll die Gründungsversammlung desneuen Verbandes stattfinden."Die Altenpflege muss attraktiver werden, damit die steigende Zahlvon pflegebedürftigen Menschen auch künftig versorgt werden kann.Eine tarifliche Bezahlung ist hierfür ein entscheidender Faktor",erklärt der Bundesvorsitzende des Arbeiter-Samariter-BundesDeutschland e.V. (ASB) Knut Fleckenstein MdEP. "Gegenwärtigverdienen Pflegekräfte im Krankenhaus immer noch rund 600 Euro mehrals Altenpflegefachkräfte. Diese Lücke muss geschlossen werden, damitsich mehr Menschen für eine Tätigkeit in der Altenpflege entscheidenund Pflegekräfte nicht aus finanziellen Gründen in denKrankenpflegebereich abwandern. Darum hat sich der ASB schon seitlangem für Tarifverträge stark gemacht und wird denArbeitgeberverband Pflege mitbegründen."Nach Verlautbarungen des Bundesarbeitsministeriums werden derzeitdie letzten Abstimmungen über gesetzliche Änderungen imArbeitnehmerentsendegesetz vorgenommen, die noch vor derparlamentarischen Sommerpause umgesetzt werden sollen. Damit wäreauch der gesetzliche Weg frei für einen bundesweit geltendenallgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Pflege. Die BVAP möchtesich mit ihrem außergewöhnlichen Bündnis von Verbänden undPflegeanbietern sowie den Tarifpartnern für mehr Transparenz in derPflege einsetzen, verlässliche Bedingungen für die mehr als 1,1Millionen Beschäftigten in der ambulanten und stationären Pflegeschaffen und damit Sicherheit für die mehr als 3,4 Millionen zupflegenden Menschen.Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin der Stabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Email: h.vollmer@asb.deTel: 030/ 2325786-122Mobil: 0172/ 2620597Original-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell