Arbeitgeberpräsident unterm Strich zufrieden mit Klimapaket

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer findet lobende Worte für das Klimapaket der Bundesregierung.



Er bewerte die Beschlüsse anders als viele, die jetzt emotional sagten, sie wollten den Wandel jetzt und sofort, sagte er "Focus Online". "Es ist richtig, den nötigen Wandel zeitlich so zu strecken, dass sich alle darauf einstellen können." Kramer ergänzte: "Was hilft mir denn "Jetzt und sofort", wenn 100 000 Menschen arbeitslos werden?" Ökonomische Fragen dürften in der Klimadebatte nicht ausgeblendet werden.

Er sei zwar nicht mit jedem einzelnen Punkt des Pakets zufrieden, aber unterm Strich schon, sagte Kramer "Focus Online" (Montag). "Die Grundidee, die Menschen mitzunehmen, ist goldrichtig, damit wir nicht wie in Frankreich bald drei Millionen Gelbwesten auf der Straße haben."

Die Forscher des Weltklimarats IPCC hatten dagegen erst vor wenigen Tagen eine düstere Zukunft vorhergesagt, wenn nicht schnell etwas unternommen wird. So erwartet er allein Hunderte Millionen Flüchtlinge wegen steigender Meeresspiegel. Die Welt müsse die Emission der Treibhausgase unverzüglich drastisch reduzieren, mahnte der Vorsitzende des Weltklimarates, Hoesung Lee.

Auch unter dem Druck erneuter Klima-Proteste hatten sich die Spitzen der großen Koalition auf ein milliardenschweres Paket geeinigt. Damit soll Deutschland seine verbindlichen Klimaziele für 2030 verlässlich erreichen. Als zentrales Element bekommt CO2 einen Preis. Förderungen klimaschonender Neuanschaffungen sollen anfangs besonders attraktiv sein und später abschmelzen.