Arbeitgeberpräsident Kramer: Freihandel geht in beide Richtungen

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer ist vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit US-Präsident Donald Trump optimistisch.



"Ich bin da ganz guter Hoffnung, dass unserer Bundeskanzlerin da einiges gelingen wird", sagte Kramer am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Deutsche Unternehmen hätten in den USA 700 000 eigene Arbeitsplätze geschaffen. Freihandel gehe immer in beide Richtungen. "Dieses nicht eindimensional zu betrachten, wird gerade einem Geschäftsmann am Ende einleuchten", sagte Kramer. "Sorgen sind berechtigt, aber ich denke, mit ein bisschen Einfühlungsvermögen in beide Richtungen wird man diese Sorgen auch minimieren können oder ganz ausschalten können."

Merkel trifft an diesem Dienstag in Washington erstmals den neuen US-Präsidenten Trump. Die USA waren 2016 größter Absatzmarkt für Produkte aus Deutschland. Washington stört sich schon lange am deutschen Handelsüberschuss von 49 Milliarden Euro. Trump hatte deshalb mit protektionistischen Maßnahmen dagegen gedroht. Vor ihrer USA-Reise kommt Merkel am (heutigen) Montag in München mit den Spitzen der deutschen Wirtschaft zusammen./wim/DP/jha