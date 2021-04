Berlin (ots) - Anlässlich des heutigen Impfgipfels zwischen Bund und Ländern erklärt Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger:Impfen ist Wirtschaftspolitik. Deswegen ist auch der Königsweg aus der Krise: schnelles Impfen. Je zügiger wir durchimpfen, desto rascher kommt unsere Wirtschaft wieder auf die Beine und die Konjunktur in Fahrt. Betriebe und Unternehmen stellen ein gutes Setting für ein niedrigschwelliges, arbeitsplatznahes und freiwilliges Impfangebot für die mehr als 31 Mio. Beschäftigten dar. Die Betriebe stehen beim Impfen in den Startlöchern. Jetzt ist die Politik gefordert, so rasch wie möglich die hierfür notwendigen letzten Voraussetzungen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Impfdosen in ausreichender Menge auch für die Betriebsärzte zur Verfügung gestellt werden. Betriebe und Betriebsärzte haben einen guten Zugang zu den Beschäftigten. Impfungen auf betrieblicher Ebene genießen hohe Akzeptanz und werden gerne genutzt. Zudem kann in diesen großen Strukturen deutlich effizienter geimpft werden als in den Arztpraxen. Damit tragen betriebliche Impfungen maßgeblich zur Beschleunigung der Durchimpfung der Bevölkerung bei.Pressekontakt:Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände; Julika Lendvai, Abteilungsleiterin Kommunikation; Larissa Sengfelder, PressesprecherinT: +49 30 2033-1800E: Kommunikation@arbeitgeber.deOriginal-Content von: BDA - Bundesvereinigung d. Dt. Arbeitgeberverbände, übermittelt durch news aktuell