Arbeitgebermarke beeinflusst Kaufverhalten / Schlechtes Image als Arbeitgeber? 60 Prozent der Deutschen strafen mit Kaufboykott ab (FOTO)

Gütersloh (ots) -Deutschlands Konsumenten strafen Unternehmen mit einem miesenArbeitgeber-Image ab: 60 Prozent der Deutschen würden Produkte vonFirmen boykottieren, denen ein schlechter Ruf als Arbeitgebervorauseilt. Das belegt jetzt eine Studie von TERRITORY EMBRACE, denExperten für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. DieUntersuchung anlässlich des Recruiting Convents #RC18 am 6. und 7.Juni 2018 in Düsseldorf legt die Wechselwirkungen zwischen dem Imageals Arbeitgebermarke und dem Kaufverhalten Deutschlands Konsumentenoffen. Demnach würde fast jeder Vierte (24 Prozent) auf jeden Fallein Produkt boykottieren, wenn er wüsste, dass dahinter einschlechter Arbeitgeber steht - 36 Prozent würden dies wahrscheinlichtun. Basis hierfür ist eine repräsentative Online-Befragung gemeinsammit dem Marktforschungsunternehmen Innofact unter 1.013 Konsumentenim Alter von 18-69 Jahren (Zeitraum: 13.-15. März 2018).Im Gegenzug geben zwei von drei Befragten an (67 Prozent), siewürden Produkte eines Unternehmens (häufiger) kaufen, wenn siewüssten, dass dieses Unternehmen besonders viel für seine Mitarbeitertut - 29 Prozent würden auf jeden Fall so handeln und 38 Prozent nacheigener Aussage wahrscheinlich so agieren."Die Zahlen legen offen: Der Ruf als Arbeitgeber beeinflusstunmittelbar Umsatz- und damit Unternehmenserfolg. Employer Brandingwird mehr denn je eine Schlüsseldisziplin im gesamten Marketing-Mix.Das gilt insbesondere für Unternehmen, die mit ihren Produkten einehochwertige Zielgruppe ansprechen. Die Verzahnung mit allen weiterenAktivitäten im Marketing und Vertrieb ist eine zentraleHerausforderung für das Management", kommentiert Gero Hesse,Geschäftsführer TERRITORY Embrace, die Auswertung.Die Studie zeigt zudem, inwieweit soziodemografische Faktoren dieEinstellung beeinflussen. Dabei gilt: Je höher das Gehalt und dieSchulbildung, desto mehr prägt der Ruf als Arbeitgebermarke dieKaufentscheidung der Konsumenten. Besonders hoch ist die Sensibilitätbei Hochschulabsolventen bzw. Käufern mit einemHaushaltsnettoeinkommen von mindestens 3.800,- Euro: In diesenZielgruppen liegt die Boykottquote bei 64 Prozent bzw. 66 Prozent.Auffälligkeiten gibt es auch hinsichtlich der Herkunft derBefragten: So ist es den Konsumenten im Süden Deutschlands ein großesAnliegen, Unternehmen, die besonders viel für ihre Mitarbeiter tun,zu unterstützen: Der Wert liegt hier bei 69 Prozent. Zum Vergleich:In Ostdeutschland sind dies 62 Prozent.Der #RC18 findet dieses Jahr erstmalig unter der Leitung vonTERRITORY Embrace statt. Unter dem Motto "Innovate & Survive" bietetder #RC18 neue Denkanstöße und ungewohnte Perspektiven auf die ThemenEmployer Branding und Personalmarketing. Weitere Information sindunter www.recruiting-convent.de zu finden. Das Whitepaper zur Studieist hier abrufbar:www.territory.de/news/arbeitgebermarke-beeinflusst-kaufverhaltenÜber TERRITORY EMBRACETERRITORY EMBRACE ist eine der erfolgreichsten Agenturen fürEmployer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Experten aus HR,Marketing, Kreation und Kommunikation beraten und begleiten globaleUnternehmen vom strategischen Aufbau der Employer Brand über dieUmsetzung von Kreativ- und Kommunikationskonzepten undSocial-Media-Strategien bis hin zur passgenauen Stellenbesetzung. Zuden Kunden gehören führende Arbeitgeber wie die Lufthansa Group, EY,OSRAM, Deutsche Telekom oder ALDI Süd. Im Geschäftsfeld TalentPlatforms betreibt TERRITORY EMBRACE Karriereportale wieAusbildung.de, MeinPraktikum.de, Trainee.de und MeineUni.de. Mitdiesen Portalen sowie dem inno-vativen Karrierenetzwerk careerloftist TERRITORY EMBRACE Marktführer im Schüler- undStudieren-denmarketing und setzt neue Standards, wie Talente undArbeitgeber zusammenfinden. TERRITORY EMB-RACE gehört zu TERRITORY,der Agentur für Markeninhalte.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:Anh Nguyenpresse@territory.deTELEFON 089 46 133 46-12