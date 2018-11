Arbeitgeberbewertungen: keine Reaktion? Keine Bewerbung! / softgarden-Umfrage zeigt steigende Nutzung durch Bewerber und mangelnde Aktivität von Arbeitgebern (FOTO)

Berlin (ots) -Nutzen Sie Arbeitgeberbewertungsplattformen wie kununu oderGlassdoor, um sich über Arbeitgeber zu informieren?" Diese Fragebeantworten aktuell 48,2 % der Bewerber mit "Ja". In einer im Februarund März 2017 durchgeführten softgarden-Umfrage lag die Zahl noch bei45,7 %. Damit ist der Anteil in etwas mehr als einem Jahr um 2,5Prozentpunkte gestiegen.Textkommentare besonders geschätztAuf Arbeitgeberbewertungsplattformen können Bewerber sich dieGesamtbewertung oder die Bewertung einzelner Kriterien wieArbeitsatmosphäre oder Vorgesetztenverhalten in Sternen ebensoansehen wie ausführliche Kommentare in Textform. Je detaillierter dieBewertung ausfällt, desto hilfreicher finden sie Bewerber.Ausführliche Kommentare von Mitarbeitern in Textform finden 81,2 %"hilfreich" oder "sehr hilfreich", bei der Gesamtbewertung in Sternensind es 59,7 %. Ausführliche Kommentare von Bewerbern finden 72,2 %"hilfreich" oder "sehr hilfreich", bei der Gesamtbewertung in Sternensind es 46,0 %.Umgang von Arbeitgebern mit BewertungenAuf einigen Plattformen können Arbeitgeber sichtbar mitmachen, zumBeispiel, indem sie dort ein kostenpflichtiges Arbeitgeberporträtschalten und dem "inoffiziellen" Bewertungsauftritt eine "offizielle"Version des Unternehmens als Arbeitgeber gegenüberstellen. Oder sieschalten sich in die Bewertungen ein, indem sie Statements zuKommentaren veröffentlichen, sich für Feedback bedanken oder Stellungzur geäußerten Kritik nehmen. Bewerber schätzen beide Formen derPräsenz, allerdings liegt der sichtbare Umgang mit Kritik in derBewerbergunst vorn: 78,1 % finden ihn "hilfreich" oder "sehrhilfreich", bei der Schaltung eines Porträts sind es 64,2 %.Kritik an Gleichförmigkeit: "Von wegen USP"In ihren Kommentaren kritisieren die Teilnehmer die mangelndePräsenz von Arbeitgebern auf Bewertungsplattformen: "Es sind seltenPorträts vorhanden", bemerkt ein Teilnehmer. Zudem empfinden Bewerberdie dort veröffentlichten Unternehmensprofile als wenig realistischoder zu gleichförmig. Die Porträts "bestehen häufig aus hohlenPhrasen", schreibt ein Teilnehmer, ein anderer meint: "Sie gleichensich alle. Bei keinem erkenne ich Einzigartigkeit. Von wegen USP."Feedback? Fehlanzeige!Die Umfrageteilnehmer kritisieren zudem die mangelnde Reaktion derArbeitgeber auf die Kritik, die von Mitarbeitern oder Bewerbern aufden Plattformen geäußert wird. "Hier gibt es selten Feedback",beobachtet ein Teilnehmer. Ein anderer schreibt: "Meines Erachtensgehen Arbeitgeber viel zu wenig auf Kritik ein, wobei ich das wichtigfinde, da so die Wertschätzung des Arbeitgebers deutlich wird." Wiebei den Porträts wird auch bei den Reaktionen der ArbeitgeberGleichförmigkeit bemängelt: "Die Antworten klingen standardisiert"oder "Copy-and-Paste hinterlässt keinen guten Eindruck", heißt es inden Kommentaren.Keine Reaktion? Keine Bewerbung!Sehen Arbeitgeber auf den Plattformen "schlecht aus", hat dasdurchaus Folgen: "Es gibt nichts Schlimmeres als ein Profil von einemArbeitgeber, auf dem fast nur negative Bewertungen sichtbar sind undkeine Reaktion. Ich habe mich schon öfter bei solch schlechtenBewertungen von Arbeitgebern nicht mehr dort beworben", berichtet einBewerber. Was aber sollen Arbeitgeber aus Bewerbersicht tun? Hierdeutet sich aus Bewerberperspektive ein klarer Korridor erwünschtenHandelns ab. Denn drei Maßnahmen finden Bewerber mehrheitlich "gut"oder "sehr gut".Aktiver Umgang gefragtDie sichtbare Reaktion auf die geäußerte Kritik erhält mit 82,3 %die größte Zustimmung, gefolgt von der Veröffentlichung einesArbeitgeberporträts (67,5 %) und der regelmäßigenFeedback-Aktivierung aller Mitarbeiter und Bewerber (55,2 %).Deutlich kritischer sehen Bewerber die gezielte Aktivierung vonpositiv gestimmten Mitarbeitern für das Feedback aufArbeitgeberbewertungsplattformen. Diese Maßnahme erhält nur 24,1 %Zustimmung. Auf eindeutige Ablehnung stößt eine passive Haltung, beider Arbeitgeber die Dinge einfach laufen lassen, ohne etwas zu tun.Einem solchen Verhalten stimmen nur 8,9 % zu, 66,4 % finden es"schlecht" oder "sehr schlecht".Umgang mit Bewertungen als erfolgskritischer Faktor fürsRecruiting"Wie Arbeitgeber mit Bewertungen umgehen, entscheidet nach unsererErfahrung über den Umfang und die Qualität von Bewerbungen mit -besonders in stark umworbenen Zielgruppen", berichtetsoftgarden-Geschäftsführer Mathias Heese. 