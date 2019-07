Arbeitgeber wollen Kampeter als neues BA-Verwaltungsratsmitglied

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) schlägt ihren Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter als neues Verwaltungsratsmitglied der Bundesagentur für Arbeit vor.



Das geht aus einem Brief an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Zuvor hatte das langjährige Verwaltungsratsmitglied Peter Clever um Entbindung von seinem Amt gebeten. Clever ist Mitglied der BDA-Hauptgeschäftsführung.

Hintergrund des Wechsels sind Personalquerelen an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit (BA). Am vergangenen Freitag hatte die bisher einzige Frau im Vorstand der BA vorzeitig ihren Posten räumen müssen. Eine Mehrheit des Verwaltungsrats der Bundesagentur beschloss die Abberufung der Finanz- und Personalchefin Valerie Holsboer nach nur zwei Jahren im Amt. Holsboers vorzeitige Abberufung war nach Informationen aus dem Umfeld des Verwaltungsrats vor allem von der Arbeitgeberseite betrieben worden./hoe/DP/fba