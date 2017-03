Arbeitgeber warnen vor längerem Arbeitslosengeld

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Arbeitgeber machen Front gegen die von der SPD angepeilte Verlängerung des Arbeitslosengelds.



So ein Schritt wäre "eine fatale Rolle rückwärts", sagte Peter Clever vom Arbeitgeberverband BDA der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Montag will Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) als zuständige Leiterin einer Arbeitsgruppe zum SPD-Wahlprogramm ihre Vorschläge präsentieren. Dabei soll es unter anderem um die künftige Ausgestaltung des Arbeitslosengeldes I (ALG I) gehen. Clever mahnte: "Je länger jemand arbeitslos ist, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg in Beschäftigung."/bw/DP/stk