Arbeitgeber von morgen: Lidl stellt 1.000 neue Kollegen in Berlin und Brandenburg ein / Lidl rüstet sich für die Zukunft und bietet spannende Jobs mit Perspektive und attraktiven Arbeitsbedingungen (FOTO)

Neckarsulm/Berlin (ots) -Lidl schafft rund 1.000 neue Jobs in Berlin und Brandenburg undsucht deshalb personelle Verstärkung für verschiedenste Aufgaben. Eingrößeres Sortiment, vor allem in den Frische- undConvenience-Bereichen, weitere Expansion und mehr Service für dieKunden in den Filialen sorgen für größeren Personalbedarf. NeueStellen schafft Lidl auch durch das verstärkte Engagement mit LidlDigital und sucht in diesen Bereichen qualifizierte Mitarbeiter inder Hauptstadt. Dementsprechend vielfältig sind die Jobangebote: vomFilialleiter oder Verkäufer über Ausbildungsplätze für Schüler undAbiturienten bis hin zu IT-Spezialisten undKundenservice-Mitarbeitern. "Wir freuen uns auf die neuen Kollegen,die von unserem Angebot als attraktivem Arbeitgeber profitierenwerden. Jedem einzelnen bieten wir eine übertarifliche Bezahlung,eine Festanstellung sowie tolle Entwicklungs- und Aufstiegschancen",sagt Jens Urich, Geschäftsleiter Personal von Lidl Deutschland.Aufmerksamkeitsstarke Plakatkampagne für BerlinLidl ist bereits heute mit rund 7.400 Mitarbeitern in Berlin undBrandenburg einer der größten Arbeitgeber der Region. Um die Teamsmit den rund 1.000 neuen Mitarbeitern zu verstärken, startet aktuelleine aufmerksamkeitsstarke Recruitingkampagne, zugeschnitten auf denRaum Berlin/Brandenburg. Neben klassischen Stellenanzeigen in Onlineund Print wird auch in den Lidl-Filialen vermehrt durch Plakate undFlyer sowie durch Straßenplakatierung auf offene Stellen undKarrierechancen hingewiesen.Vielseitige Einstiegsmöglichkeiten bei LidlMit rund 250 Filialen in Berlin und Brandenburg, dreiLidl-Regionalgesellschaften im Land Brandenburg und dem Kundenservicesowie Digitalgeschäft bietet das Unternehmen vieleEinstiegsmöglichkeiten. "Wir suchen nach Bewerbern, die Lust haben,etwas zu bewegen, sich kontinuierlich weiterentwickeln wollen,selbstständig Prozesse anstoßen und für die der Kunde im Mittelpunktihres Handelns steht", erläutert Urich. Unter anderem sucht Lidl fürfolgende Jobs nach neuen Kollegen in Berlin und Brandenburg:- FilialmitarbeiterKundenwünsche, Warenpräsentation und Frische - Filialmitarbeiterhaben einen dynamischen Job mit vielfältigen Aufgaben. Filialleiterübernehmen die Verantwortung für Mitarbeiter und Kennzahlen. Sieverdienen bis zu 4.300 Euro im Monat zuzüglich Urlaubs- sowieWeihnachtsgeld und erhalten einen Dienstwagen, der auch zurPrivatnutzung zur Verfügung steht. Unterstützt werden sie durchstellvertretende Filialleiter, Verkäufer und Aushilfen. Lidl bietetihnen unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Alle tariflichenMitarbeiter erhalten ein übertarifliches Gehalt und ebenfallsUrlaubs- und Weihnachtsgeld.- Auszubildende und Dual StudierendeNachwuchs fördern und fordern - Auszubildende oder DualStudierende übernehmen von Anfang an eigene Aufgaben und werden durchinterne Projekte gefördert. Eine überdurchschnittliche Vergütung istin allen Lehrjahren bei Lidl sichergestellt. Für Abiturienten bietetdas Unternehmen ein spezielles Abiturientenprogramm im Vertrieb undin der Logistik an. Das Duale Studium bei Lidl ist unter anderem inden Bereichen Handel/Konsumgüterhandel, Warenwirtschaft und Logistikoder Immobilienwirtschaft möglich und bietet nach demBachelor-Abschluss den idealen Karriereeinstieg.- Mitarbeiter im KundenserviceFreundlichkeit, Einfühlungsvermögen und Kommunikation - darum gehtes beim Kundenservice. Alle Mitarbeiter erhalten eineüberdurchschnittliche Vergütung. Der Standort in Berlin verfügt übereine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.- Mitarbeiter für Lidl DigitalOnlineshop, Lidl Reisen, Kochboxen von Kochzauber - dasDigitalgeschäft von Lidl ist breit aufgestellt und entwickelt sichkontinuierlich weiter. SAP- und IT-Spezialisten erwartet eineattraktive Vergütung, eine moderne Arbeitsumgebung, spannendeProjekte und kreative Teamkollegen.Weitere Informationen zu den Jobs bei Lidl und die einzelnenStellenanzeigen unter jobs.lidl.de und unter digital.lidlÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhevon 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell