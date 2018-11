Arbeitgeber kritisieren Rentenpaket: Teuer und ungerecht

BERLIN (dpa-AFX) - Vor Debatten im Bundestag zum Rentenpaket haben die Arbeitgeber die Pläne der Bundesregierung als teuer und ungerecht kritisiert.



Das Vorhaben sei zudem kurzsichtig, zitierten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag) aus einer Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Es werde hohe Zusatzbelastungen nach sich ziehen und die Finanzierbarkeit der Rente erschweren, hieß es.

An diesem Montag befasst sich zunächst der Bundestagsausschuss Arbeit und Soziales in einer öffentlichen Sitzung mit dem Rentenpaket. Vorgesehen sind laut Entwurf des Gesetzes Leistungsverbesserungen sowie eine Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung. An diesem Donnerstag befasst sich dann der Bundestag in zweiter und dritter Beratung mit dem Gesetz.

"Allein bis 2030 würden die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen zu Mehrausgaben von über 75 Milliarden Euro für die gesetzliche Rentenversicherung führen", heißt es in der Stellungnahme der BDA-Experten. Sie befürchten demnach, dass die Regierung das Ziel verfehlt, den Rentenbeitrag bis zum Jahr 2030 nicht über 22 Prozent vom Bruttolohn steigen zu lassen. Kritisiert werden demnach auch die hohen Kosten für die Mütterrente./mau/DP/stk