Arbeitgeber fordern von Regierung Kostendämpfung bei Sozialbeiträgen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts steigender Kosten für die Altenpflege haben Deutschlands Arbeitgeber die Koalition zum längerfristigen Maßhalten bei den Sozialbeiträgen aufgefordert.



"Ich appelliere an die Bundesregierung, die langfristige Finanzierbarkeit der Sozialsysteme zu sichern", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Sozialbeiträge werden sonst nicht unter 40 Prozent bleiben - und das wäre eine schwere Hypothek für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerb in Deutschland."

Anlass ist eine Erhöhung des Beitragssatzes der Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte zum 1. Januar. Das Bundeskabinett will sie an diesem Mittwoch beschließen. Derzeit liegt der Pflegebeitrag bei 2,55 Prozent des Bruttoeinkommens, bei Kinderlosen bei 2,8 Prozent./bw/sam/DP/mis