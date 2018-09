Arbeitgeber fordern Fach Informatik an allen Schulen

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Arbeitgeber fordern Informatik als Wahl- oder Profilfach an allen Schulen.



Die Schüler müssten möglichst früh die Grundlagen von Datenverarbeitung und Programmieren lernen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, Steffen Kampeter, am Montag in Berlin. Das sei für die Arbeit mit Künstlicher Intelligenz nötig. Die tiefgreifenden Fortschritte in dem Bereich böten enorme Chancen für Unternehmen und Beschäftigte.

Berufsbilder änderten sich rasant. Zwar fielen manche Tätigkeiten weg, sagte Kampeter. Neue Beschäftigung mit anderen Qualifikations- und Anforderungsprofilen entstünden aber. "Ohne ausreichend Fachkräfte mit digitalen Kompetenzen wird Deutschland nicht nur Innovationspotenzial, sondern auch Wachstums-, Beschäftigungs- und Wohlstandschancen verspielen", mahnte Kampeter. Oberste Priorität müsse neben der Modernisierung des Bildungssystems die Bekämpfung des Fachkräftemangels haben. Kinder und Jugendliche müssten in der Schule für den digitalen Alltag in Beruf und Privatleben fit gemacht werden. Die Politik müsse die zahlreichen nationalen Maßnahmen aller EU-Staaten in dem Bereich in einen gesamteuropäischen Rahmen einbetten./bw/DP/nas