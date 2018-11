Arbeitgeber-Ranking: Continentale zweimal auf Platz 1

Dortmund (ots) - Die Continentale ist Deutschlands begehrtesterArbeitgeber in der Versicherungsbranche, so eine Analyse der FAZ. Beieiner im Focus veröffentlichten Studie zu Karrierechancen erzielt dieContinentale ebenfalls den Bestwert. Beide Untersuchungen haben diegrößten deutschen Unternehmen aus mehr als 120 Branchen analysiert.Wer ist der begehrteste Arbeitgeber im ganzen Land? Dieser Fragegingen das F.A.Z.-Institut und das IMWF Institut für Management- undWirtschaftsforschung in einer aktuellen Studie nach. Dazu haben siedie 5.000 größten deutschen Unternehmen aus 132 Branchen analysiert.Die Institute haben untersucht, wie attraktiv Unternehmen alsArbeitgeber im Internet wahrgenommen werden. 15 Millionen Aussagenwurden dafür im deutschsprachigen Internet analysiert und bewertet.Die Continentale schnitt dabei am besten ab und ist in derVersicherungsbranche damit Deutschlands begehrtester Arbeitgeber.Karriere und Geld sind nicht allesBei der Bewertung der Attraktivität wurde berücksichtigt, dassBewerber nicht nur auf branchenübliche Gehälter undKarrieremöglichkeiten achten. Sie messen sicheren Arbeitsplätzen,flexiblen Arbeitszeiten und einer guten Unternehmenskultur eine immergrößere Bedeutung bei. "Neben dem Gehalt ist es für uns sehr wichtig,dass wir andere Vorteile bieten, die Mitarbeiter zu uns führen undhier halten. Allen voran eine ausgeprägte, menschliche undwertschätzende Kultur und ein partnerschaftliches Miteinander", soDr. Gerhard Schmitz, Personalvorstand im ContinentaleVersicherungsverbund.Lange Betriebszugehörigkeiten untermauern StudienergebnisseNicht nur die Studie, auch die langen Betriebszugehörigkeitenbelegen, dass die Continentale ein begehrter Arbeitgeber ist. Beinahe1.000 von den insgesamt mehr als 3.900 Innendienstmitarbeiternarbeiten seit 25 Jahren oder länger bei der Continentale. Diedurchschnittliche Betriebszugehörigkeit liegt derzeit bei 16,2Jahren.Karrierechancen bei Continentale mit BestwertDen ersten Platz belegte die Continentale auch bei der vonDeutschland Test durchgeführten Untersuchung, die sich mitKarrierechancen in Unternehmen befasste. Dazu wertete sie ebenfallsTexte über die Unternehmen aus dem Internet aus, betrachtete aberinsgesamt beinahe 26 Millionen Nennungen zu den 17.500 größtenUnternehmen. In die Bewertung floss zusätzlich ein Fragebogen ein, indem die Unternehmen unterschiedliche Karriere-Aspekte beantwortenmussten.Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit:Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sieversteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit".Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen undin allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform derObergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die ContinentaleKrankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsvereinauf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen dieBedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein istdie Continentale geschützt gegen Übernahmen.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell