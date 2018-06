Arbeitgeber Direktvertrieb / Was motiviert Vertriebspartner?

Berlin (ots) - Die wichtigsten Faktoren bei der Entscheidung, inden Direktvertrieb einzusteigen, sind Produkte, die flexiblenArbeitszeiten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie auch dieGewissheit, den Beruf noch im Rentenalter ausüben zu können. Diesergab die empirische Studie "Vertriebspartner im Lebenszyklus" derUniversität der Bundeswehr München."Im Direktvertrieb kann jeder, egal welchen Alters, sein eigenerChef sein. Das macht die Tätigkeit als selbständiger Vertriebspartnerund auch die Branche für viele Menschen interessant und attraktiv",resümiert Prof. Dr. Carsten Rennhak, Lehrstuhlinhaber an der FakultätBetriebswirtschaft der Universität der Bundeswehr München. "Familie,Freizeit und Karriere können so leichter unter einen Hut gebrachtwerden", erläutert Prof. Rennhak weiter.92 Prozent der befragten Vertriebspartner gaben in der Studie an,ihre Motivation, langfristig im Direktvertrieb zu arbeiten, aus derFreude am Umgang mit Kunden zu ziehen. Erfolg und Spaß beim Verkauf(91%), Flexibilität und finanzieller Erfolg (84%) sind weitereFaktoren."Wer selbstbestimmt arbeitet, seine Zeit frei einteilen kann,strahlt auch eine größere Zufriedenheit und Leidenschaft bei derKundenberatung aus. Diese Begeisterung der Vertriebspartner macht denDirektvertrieb stark", kommentiert Jochen Acker,BDD-Vorstandsvorsitzender, die Studie.Über den Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.Seit über 50 Jahren setzt sich der Bundesverband DirektvertriebDeutschland (BDD) für die Interessen der Direktvertriebsunternehmendes privaten Konsumgüter- und Dienstleistungsbereichs ein. 1967 alsArbeitskreis "Gut beraten - zu Hause gekauft" gegründet, haben sichdie BDD-Mitglieder zur Einhaltung von Verhaltensstandardsverpflichtet, die für ein faires Miteinander im Direktvertriebsorgen. Im BDD sind 51 Unternehmen organisiert, die ganzunterschiedliche Produkte bzw. Dienstleistungen verkaufen. Dazugehören z.B. Haushaltswaren, Reinigungsmittel, Bauelemente, Getränke,Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik- und Schönheitsartikel, Schmuck,Heimtiernahrung sowie Energiedienstleistungen.Eine Auswahl an Bildmaterial steht Ihnen zum Download auf unsererWebseite zur Verfügung. www.direktvertrieb.deÜber die StudieAn der Studie "Vertriebspartner im Lebenszyklus" der Universitätder Bundeswehr München nahmen insgesamt 2.470 Vertriebspartner aus 21Direktvertriebsunternehmen teil. Die Befragung fand in Form einesOnline-Fragebogens statt, der vom 30. Juli bis 31. August 2017 onlinewar.Pressekontakt:Leonie HeitmüllerE-Mail: heitmueller@direktvertrieb.deTelefon: +49 (0)30 - 23 63 56 83Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.Bundesallee 22110719 BerlinOriginal-Content von: Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell