Arbeitest du noch oder besitzt du bereits eine Goldgans?

Im Kapitalismus gibt es grob gesehen zwei Möglichkeiten, ein Einkommen zu verdienen: Für Dritte arbeiten oder (Kapital, Investments, Dritte) für sich selbst arbeiten lassen. Während die erste Variante meist sehr einfach anzuwenden ist, bringt sie doch im Durchschnitt nicht genügend Einnahmen, um eines Tages vom Ersparten leben zu können.

Zudem steigen Einkommen meist nur minimal (maximal mit der Inflationsrate) und wir müssen uns dafür ständig körperlich und geistig völlig vorausgaben, was auf Dauer nicht durchzuhalten ist. Die Gewinner des Kapitalismus sind deshalb eindeutig jene Menschen, die entweder ein eigenes erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben (Dritte für sich arbeiten lassen) oder ihr erspartes Vermögen so investieren, dass es regelmäßig hohe Erträge abwirft.

Aber wie viel Prozent der Bevölkerung nutzt diesen zweiten Weg? Meist nur relativ wenige Menschen. Dabei gibt es sehr viele Wege, ein passives Einkommen aufzubauen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du dir eine Goldgans züchten kannst.

Aktien und ETFs (Fonds)

Viele Menschen scheuen die Risiken, die mit den Aufbau eines passiven Einkommens verbunden sind. Ja, tatsächlich existieren dabei Risiken und deshalb ist diese Art der Einnahme am Ende ebenfalls eine Art der Arbeit. Manchmal sogar eine sehr harte, weil sie viel Research oder Wissen verlangt, das wiederum nur durch Lesen erlangt werden kann.

So ist es auch bei Aktien und Fonds. Sie sind ein sehr guter Weg, um eine Goldgans zu züchten, aber du benötigst dafür einen genauen Plan, der nichts auslässt. Breit gestreute Länder-ETFs, die du regelmäßig oder nur bei Rücksetzern besparst, sind einer der einfachsten und besten Wege, langfristig (über Zins und Zinseszins) das Kapital für dich arbeiten zu lassen.

Selbst dabei wirst du schon zum Unternehmer, denn man muss Risiken kalkulieren und Rückschläge durchstehen. Wenn du aber langfristig durchschnittlich etwa 7 % Rendite erzielst, wirst du mit der Anlage irgendwann sehr viel mehr Geld verdienen als mit einem Durchschnittseinkommen.

Einzelaktien bergen größere Risiken, weshalb sich der Anleger hier noch besser auskennen muss und eine gute Strategie benötigt. So sind beispielsweise Dividendenaristokraten, die zu einer relativ hohen Dividendenrendite gekauft werden, ein guter Weg.

Immobilien

Wer einmal genauer nachforscht, findet tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, eine Geldgans zu züchten. Wichtig ist, dass die Methode zu deinem Charakter passt, denn nur dann kannst du die notwendige Motivation dafür aufbringen und das Projekt langfristig durchhalten.

So sind Immobilien ein zweiter Weg, um sein Kapital langfristig für sich arbeiten zu lassen. Sie sind in Deutschland sogar sehr beliebt. Dies liegt daran, dass sie gefühlt weniger im Wert schwanken. Aber auch hier ist es ähnlich wie am Aktienmarkt: Wer zu viel bezahlt, wird am Ende selbst mit Immobilien große Verluste erleiden. 44 % der Deutschen besitzen bereits Wohneigentum.

Wenn Immobilien dein Weg sind, solltest du dich zunächst belesen und alles über die Bewertung lernen, dann aber auch mit dem Investieren beginnen. „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“ Dennoch wirst du mit jedem Kauf dazulernen und vorherige Fehler vermeiden. Immobilien erwirtschaften dir über die Miete einen Cashflow, den du später wieder für neue Käufe nutzen kannst. Der Zinseszinseffekt bewirkt über die Zeit wahre Wunder.

Weitere Möglichkeiten

Die ursprünglichste Form eines passiven Einkommens ist der Aufbau eines eigenen Unternehmens. Sicherlich musst du hier sehr viel Begeisterung mitbringen, aber bei einem wachsenden und profitablen Geschäft arbeiten hier gleich zwei Produktionsfaktoren für dich: Kapital und Menschen.

Daneben gibt es beispielsweise die Möglichkeit, in Wald oder Ackerland zu investieren. Sie können ebenfalls Erträge erwirtschaften. Besondere Weine, Oldtimer, Gold oder Kunst sind zwar auch Wertanlagen, werfen jedoch während der Haltedauer keinen Cashflow ab, den du wieder neu investieren könntest. Dennoch können auch sie hohe Wertsteigerungen erfahren. Hier bestünde später die Möglichkeit des Verkaufs, um noch mehr davon zu kaufen.

Foolisher Abschluss

Du siehst, es gibt viele Wege, eine Goldgans zu züchten. Erwarte jedoch nicht, von heute auf morgen zum Millionär zu werden. Selbst ein Warren Buffett hat mit nichts begonnen und anfangs Zeitungen ausgetragen.

Auch für den Aufbau eines passiven Einkommens ist Wille, Durchhaltevermögen und zunächst viel eigene Arbeit notwendig. Wenn am Ende jedoch dein Kapital, dein Unternehmen oder andere Anlagen Geld für dich verdienen, wirst du mehr als zufrieden sein.

