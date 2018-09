Arbeiter*innen in H&M Lieferketten enthüllen Hungerlöhne und Verletzungen des Arbeitsrechts (FOTO)

Dresden/Münster (ots) -Heute veröffentlichte Rechercheergebnisse enthüllen, dass vieleArbeiter*innen in "Vorzeige"-Zulieferfabriken von H&M unter derArmutsgrenze leben - und das, obwohl der Modekonzern ihnen für 2018existenzsichernde Löhne versprochen hatte.Die befragten Arbeiter*innen in Indien und der Türkei verdienenein Drittel eines Lohns, der als existenzsichernd gilt; in Kambodschaist es weniger als die Hälfte. Die Interviewten in der bulgarischenvon H&M als "Gold"-Zulieferer ausgezeichneten Fabrik erhalten inregulärer Arbeitszeit sogar weniger als zehn Prozent einesexistenzsichernden Lohns. Dies geht aus einer Befragung der Kampagnefür Saubere Kleidung (Clean Clothes Campaign) in sechs Fabriken inBulgarien, Kambodscha, Indien und der Türkei hervor.ÜBERSTUNDEN NÖTIG FÜR BLOSSES ÜBERLEBENWährend der schwedische Modekonzern 2,6 Milliarden EuroJahresgewinn macht, sagt eine Arbeiter*in einer H&M"Gold"-Zulieferfabrik in Indien: "Die Löhne sind so niedrig, dass wirÜberstunden machen müssen, um zumindest unsere Grundbedürfnisse zudecken." In drei der sechs untersuchten Fabriken überschreiten dieÜberstunden oft das gesetzlich zulässige Höchstmaß, Sonntagsarbeitist in allen gängige Praxis. "Wir betreten die Fabrik um 8 Uhr früh,aber wir wissen nie, wann wir gehen dürfen. Manchmal wird es 4 Uhrmorgens", berichtet eine bulgarische Näher*in der Fabrik "Koush Moda"- ebenfalls ein strategischer "Gold-"Zulieferer von H&M. Dort liegtder Lohn für die reguläre Arbeitszeit sowohl unter dem gesetzlichenMindestlohn als auch unter der Armutsgrenze.OHNMACHTSANFÄLLE AM ARBEITSPLATZHungerlöhne, exzessive Überstunden und die zusätzlicheArbeitsbelastung im eigenen Haushalt führen häufig zuMangelernährung, Burnout und Ohnmachten am Arbeitsplatz. Jede drittebefragte Arbeiter*in in Indien und zwei Drittel der Interviewten inKambodscha sind schon einmal am Arbeitsplatz in Ohnmacht gefallen.Eine Arbeiterin aus Indien berichtete, dass sie dabei auf eineMaschine gefallen war und aufgrund innerer Blutungen ins Krankenhauseingeliefert werden musste.HINTERGRUND DER RECHERCHEDie Interviews und die Studie wurden zwischen März und Juni 2018im Rahmen der Kampagne 'Turn Around H&M' erstellt. Die Kampagnebegann im Mai, als offensichtlich wurde, dass H&M sein 2013 gegebenesVersprechen nicht einhalten würde. Damals hatte der Konzern bei eineru.a. vom deutschen Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung veranstalteten Living-Wage-Konferenz versprochen: "Bis2018 sollen alle strategischen Zulieferer Lohnstrukturen installierthaben, um einen Living Wage zu zahlen. Bis dahin wird das 850.000Textilarbeiter*innen betreffen". Auf dieser Grundlage untersuchte dieKampagne für Saubere Kleidung nun Fabriken, denen H&M seinen Gold-oder Platin-Status verliehen hat.Die Autorin der Studie, Bettina Musiolek, sagt: "Wir wusstenschon, dass H&M das Versprechen bis zum Anfang des Jahres nichteingehalten hatte. Aber die konkreten Ergebnisse der Recherche habenuns trotzdem geschockt. H&M muss sofort handeln, um den Skandal umHungerlöhne und Arbeitsrechts-Verletzungen zu beenden."FORDERUNGEN DER ZIVILGESELLSCHAFT AN H&M"Nachdem wir H&M mit den Ergebnissen der Recherche konfrontierthatten, veröffentlichte der Konzern eine Pressemeldung. Darin schrieber, dass er mit seiner Living Wage Strategie knapp eine MillionArbeiter*innen erreiche. Doch offensichtlich kommt bei ihnen nichtsdavon an. Statt Marketing-Versprechen fordern wir von H&M realeSteigerungen der Löhne von Arbeiter*innen in seinen Lieferketten -so, wie 2013 versprochen.", sagt Isabell Ullrich, Referentin für dieKampagne für Saubere Kleidung bei der CIR (Christliche InitiativeRomero).Die Studie wird unterstützt vom International Labor Rights Forumund der Petitionsplattform WeMove.eu, auf der sich Konsument*innenden Forderungen an H&M anschließen können. Über 100.000 sind demAufruf schon gefolgt.WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN Die Studie "Vom Versprechenexistenzsichernder Löhne und der Realität der Armutslöhne", eineZusammenfassung und Hintergründe finden Sie auf:https://saubere-kleidung.de/turnaroundhm/Petition an H&M auf WeMove.eu:https://act.wemove.eu/campaigns/Living-Wages-HMPressekontakt:Für Fragen und Interviews stehen Ihnen zur Verfügung:Dr. Bettina Musiolek,Kampagne für Saubere Kleidung (Clean Clothes Campaign)Tel: 0176 - 577 13 247bettina.musiolek [at] einewelt-sachsen.deIsabell UllrichReferentin für die Kampagne für Saubere KleidungChristliche Initiative Romero (CIR)Schillerstraße 44a | 48155 MünsterTel: 0251 - 67 44 13 -13E-Mail: ullrich [at] ci-romero.deOriginal-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell