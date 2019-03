Finanztrends Video zu



Köln/Berlin (ots) - Nach den gewaltigen Zerstörungen durch denTropensturm "Idai" am vergangenen Freitag sind in Mosambik zahlreicheStädte und ganze Regionen überschwemmt. Die 500.000 Einwohnerzählende Hafenstadt Beira ist weitgehend beschädigt und war bisgestern von der Außenwelt abgeschnitten. Tausende Menschen sindobdachlos, mit einer steigenden Zahl von Todesopfern muss in nächsterZeit gerechnet werden. Ähnlich betroffen von der Katastrophe sind dieNachbarländer Simbabwe und Malawi.Heute ist ein Assessment-Team des ASB nach Beira gestartet, um denHilfseinsatz vorzubereiten. Außerdem sind die ehrenamtlichen Expertender ASB-Schnelleinsatzteams "FAST" alarmiert und einsatzbereit, ummit Trinkwasseraufbereitung und gesundheitsmedizinischer Versorgungden Menschen vor Ort zu helfen. Die Zeit drängt, weil sich in derKatastrophenregion Krankheiten schnell ausbreiten.Um seine Hilfsmaßnahmen nachhaltig umsetzen zu können, ruft derASB zu Spenden auf. Helfen auch Sie mit Ihrer Spende.Stichwort: Zyklon IdaiSpendenkonto: Volksbank Mittelhessen eGIBAN: DE07 5139 0000 0060 8253 51BIC: VBMHDE5FXXXPressekontakt:Alexandra ValentinoReferentin der Stabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Email: a.valentino@asb.deTel: 0221/47605-324Original-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell