Arbeiter der Chrysotil-Industrie feiern Tag zum Schutz von Chrysotilasbest

Die Internationale Allianz derGewerkschaftsorganisationen "Chrysotile" gratulierte Arbeitern in derChrysotil-Industrie am 16. April zum Tag zum Schutz vonChrysotilasbest An diesem Tag rufen Arbeiter aus Russland, Kasachstanund anderen Ländern die Menschen auf, sich an die Rolle zu erinnern,die die Chrysotil-Industrie dabei spielt, Millionen von Menschen miterschwinglichen Produkten aus Chrysotilasbest zu versorgen.Die Allianz "Chrysotile" vertritt die Ansicht, dass einkontrollierter Einsatz von Chrysotil unverzichtbar ist. Studien, dievon unabhängigen Forschungsorganisationen(http://chrysotile.ru/get_file/eccfd9b82220f7c254ec54d2475f4aaa),Instituten (Izmerov-Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin derRussischen Akademie der Wissenschaften, Russland, 2000: Analyse derVerbindungen zwischen Arbeitsbedingungen und der Gesundheit vonArbeitnehmern, die mit der Extraktion und Veredelung von Chrysotilbeschäftigt sind) und unabhängigen Forschergruppen(http://chrysotile.ru/get_file/ae747fe2e746041900bf061e6ce4a248)durchgeführt werden, belegen, dass Chrysotil, wenn es unterkontrollierten Bedingungen eingesetzt wird, sowohl für Arbeiter, diein Asbestproduktionsanlagen beschäftigt sind, als auch fürEndverbraucher sicher ist.Dennoch wird die Frage, ob Chrysotil in die Liste derhochgefährlichen Stoffe aufgenommen werden sollte, regelmäßig aufSitzungen des Übereinkommens von Rotterdam aufgeworfen. Diejenigen,die gegen Chrysotil sind, zitieren immer wieder irrelevante Studienüber bereits verbotene Asbestarten, die keine Ähnlichkeit mitChrysotil haben.Am Internationalen Tag zum Schutz von Chrysotil fanden in Russlandund Kasachstan Veranstaltungen statt, die die Haltung der Allianz undihrer Befürworter unterstützen sollen. So unterstützte derUralasbest-Industriekomplex die Veröffentlichung des Buches AGeneration of Winners(https://ru.calameo.com/books/004950258f27455ac5149) (Eine Generationder Gewinner), in dem Geschichten von den ältesten Veteranen derChrysotil-Produktion erzählt werden.Für die Veteranen wurde auch eine Tanzshow mit dem Namen "GoldeneFäden des Ural" organisiert, bei der Schülerinnen der orientalischenTanzschule Ailis Tänze vorführten, die mit dem Thema Chrysotilverbunden waren. Darüber hinaus fand am Tag zum Schutz von Chrysotilauch ein Treffen der Frauenbewegung für sichere Arbeit und sozialeStabilität statt. Die Teilnehmer sprachen über bereits abgeschlosseneProjekte und diskutierten Pläne für die Zukunft.Die Internationale Allianz der Gewerkschaftsorganisationen"Chrysotile" fordert die Teilnehmer des Übereinkommens von Rotterdamauf, sich intensiv mit der Verwendung des Minerals zu beschäftigenund ihre Entscheidung auf der Grundlage wissenschaftlicherErkenntnisse zu treffen, die belegen, dass die kontrollierteVerwendung von Chrysotil sicher ist.