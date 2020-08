Arbeiten am Sender Standort Langenberg / UKW Umschaltung

Köln (ots) - Für Samstag, 22. August 2020, sind in der Zeit von 07:35 Uhr bis 21:15 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant:UKW Umschaltung auf den Mast Rommel.Alternativtermin:Beginn Samstag, 22. August 2020 21:15 Uhr bis Ende Sonntag, 23. August 2020 20:15 Uhr.Die Umschaltungen (ca. 2-4 min.) der folgenden Programme ist notwendig:UKW1live 106,7 MHz, WDR2 RR 99,2 MHz, WDR3 95,1 MHz, WDR4 101,3 MHz, WDR5 88,8 MHz, Cosmo 103,3 MHz, DLF Kultur 96,5 MHzMit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme !1) Kleve: WDR2 RR 93,3 MHz, WDR3 97,3 MHz, WDR4 101,7 MHz, WDR5 99,7 MHz2) Münster Nottuln: WDR3 89,7 MHz3) Ibbenbüren: WDR3 97,3 MHz, WDR4 99,5 MHz4) Eifel Bärbelkreuz: WDR3 96,3 MHz5) Monschau: WDR3 98,2 MHz6) Bonn: DLF Kultur 106,1 MHzDie Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus: Rhein Ruhr, Niederrhein, Münsterland und Köln/BonnPressekontakt:WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7899/4684997OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell