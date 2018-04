Arbeiten Sie intelligent und verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit mit Siteimprove SEO

Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire) - Siteimprove hat heute einrevolutionäres Produktmodul für die Suchmaschinenoptimierung (SEO)veröffentlicht. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in derlaufenden Entwicklung der Siteimprove Intelligence Platform dar - derzentralen Software-Suite des Unternehmens, die mittlerweile von mehrals 6.500 Organisationen weltweit für die Verwaltung von Websitesverwendet wird.Siteimprove SEO bietet Unternehmen und Organisationen einen besserstrukturierten SEO-Ansatz. Digitalmanager und ihre Teams können somiteinfacher die wichtige und sehr komplexe Herausforderung, die die SEOdarstellt, meistern und so die Online-Sichtbarkeit stärken sowieweitere potenzielle Kunden und Nutzer erreichen."In der digitalen Welt von heute sind Suchmaschinen unverzichtbar,um mit bestehenden und potenziellen Kunden zu kommunizieren undProdukte zu verkaufen. Denn wozu erstellt man hochwertige, digitaleInhalte, wenn niemand darauf achtet, was passiert, nachdem man auf"Veröffentlichen" geklickt hat? Aus diesem Grund ist einintelligenter SEO-Ansatz ebenso wichtig wie die Entwicklung guterInhalte", so Morten Ebbesen, CEO von Siteimprove.Im vergangenen Jahrzehnt haben Suchmaschinen unsere Denkweise,unser Verhalten und unsere Meinungsbildung auf fundamentale Weiseverändert. Heute führen 81% der Verbraucher vor dem Kauf einesProdukts online Produktsuchen und -vergleiche aus. Im B2B-Kontextliegt der Wert sogar bei 94%. Unternehmen wissen, dass sie dortpräsent sein müssen, wo potenzielle Kunden suchen. Doch nur in einerSuchmaschine indexiert zu sein, ist nicht genug."Es heißt, der beste Ort, um eine Leiche zu verstecken, sei Seite2 von Google. Denn die Seite mit den ersten 10 Suchergebnissen erhält95 % des Traffics. Wenn Sie also nicht auf der ersten Seiteaufgeführt sind, besteht die Gefahr, dass Sie für einige Menschen garnicht wirklich existieren", meint Morten Ebbesen und ergänzt: "Dieszu beheben, ist nicht einfach: Suchalgorithmen und -regeln ändernsich ständig und der Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist äußerstintensiv. Darüber hinaus arbeiten Teams häufig sehr kontraproduktiv -einfach, weil die linke Hand nicht weiß, was die Rechte tut. MitSiteimprove SEO widmen wir uns diesen Problemen, indem wir sie fürDigitalteams aller Größen und aus allen Bereichen verständlich undüberschaubar machen."Mit Siteimprove SEO können die Nutzer mithilfe von 66verschiedenen Prüfungen in vier Kategorien die Suchmaschinenreifeihrer Website überprüfen: Technical, Content, User Experience undMobile. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden in einem SEO-Scoresowie mehreren zugehörigen Unter-Scores für die einzelnen Kategorienübertragen. Auf Grundlage dieser Informationen erhalten die Nutzerpraktische und umsetzbare Empfehlungen dazu, was sie als Nächstesbeheben sollten.Ironischerweise sind es häufig die eifrigen Digitalteams selbst,die eine bessere Sichtbarkeit ihrer Website verhindern. ImMittelpunkt von Siteimprove SEO stehen die Activity Plans -anpassbare Workflows, in denen Daten zusammengefasst werden, dienormalerweise aus fünf verschiedenen SEO-Tools gezogen werden,einschließlich Competitor Analysis, Keyword Monitoring, ContentOptimization, usw. Mit allen Informationen an einem Ort können dieTeams rollen-, abteilungs- oder regionsübergreifend für mehrTransparenz sorgen und so intelligenter arbeiten. Von einigen Kunden,die Siteimprove SEO in den vergangenen Monaten getestet haben, wurdendiese Funktionen bereits sehr begrüßt."Ich bin davon überzeugt, dass sich das neue SEO-Angebot vonSiteimprove äußerst positiv auf unsere tägliche Arbeit auswirkenwird. Mithilfe von Activity Plans können wir unsere SEO-Bemühungenaufteilen und priorisieren. Zudem bin ich wirklich sehr beeindrucktvon den Daten der Competitor Analysis. Diese werden auf klarstrukturierte und sehr praktische Weise dargestellt. Die FunktionKeyword Insights werde ich definitiv ebenfalls täglich nutzen.Beispielsweise, um unser Ranking in Bezug auf verschiedeneSEO-Keywords im Blick zu behalten und den Fokus meiner Bemühungenentsprechend zu legen", so Hasse Hansen von Digital Marketing inRuko, einem dänischen Kunden von Siteimprove.Durch eine direkte Integration der Google Search Console hilftIhnen Siteimprove SEO zudem dabei, zu verstehen, wie die beliebtesteSuchmaschine der Welt und ihre Nutzer Ihre Website sehen und wie siesie finden. Das Wissen, bei welchen Anfragen und Begriffen IhreWebsite bei Suchergebnissen aufgetaucht ist, hilft Ihnen dabei, IhreZielgruppe besser zu verstehen, Fachjargon zu vermeiden und dieSprache Ihrer Zielgruppe zu sprechen. Auf diese Weise ermöglicht esIhnen Siteimprove SEO, neue, potenziell Traffic generierende Keywordszu finden und diese auf Grundlage Ihrer Strategie zu filtern.Laut einer Branchenstudie, die von Siteimprove mithilfe desDigital Certainty Index(TM) (DCI(TM)) durchgeführt wurde, gehört dieSEO zu den am meisten diskutierten, aber auch am wenigstenverstandenen Aspekten, die es beim Betreiben einer Website zubeachten gilt. Im Rahmen einer aktuellen Umfrage, die sich speziellmit den SEO-Fähigkeiten der 15 größten Einzelhändler aus Deutschland,Frankreich und Großbritannien befasst, lag der DCI(TM) Scoreinsgesamt bei 80 und der Score speziell für die SEO bei 82. DerBenchmark von Siteimprove bewertet einen Score zwischen 71 und 80 als"ausreichend" und einen Wert zwischen 81 und 90 als "gut". Diesbedeutet, dass sich die großen Einzelhändler am unteren Ende der Note"gut" befinden und damit noch viel Luft nach oben zu den Noten "sehrgut" oder gar "Exzellent" besteht.Über Siteimprove SEOMit Siteimprove SEO können Sie die Suchmaschinen-Performance IhrerWebsite prüfen - anhand von 66 Prüfungen, die einen SEO Score sowiemehrere zugehörige Unter-Scores für relevante Kernbereiche liefern.Basierend auf diesem "Wissensfundament" erhalten Sie umsetzbareEmpfehlungen, die es Ihnen erleichtern, tägliche SEO-Probleme zuentdecken, zu priorisieren und zu bewältigen. Festgestellte Problemekönnen in Ihren Activity Plans als Fokusprobleme markiert werden. DieActivity Plans sind ein zentrales Produktmerkmal, das sich derTatsache annimmt, dass viele Digitalteams zu intransparent agierenund über keinen wirksamen, rollen-, abteilungs- undregionsübergreifenden SEO-Workflow verfügen. In Activity Plans werdenInformationen an einem Ort zusammengefasst, sodass die Teamsintelligenter zusammenarbeiten können, um die Sichtbarkeit ihrerWebsite ohne großen Aufwand zu verbessern. Durch eine direkteIntegration der Google Search Console hilft Ihnen Siteimprove SEOzudem dabei, zu verstehen, wie die beliebteste Suchmaschine der Weltund ihre Nutzer Ihre Website finden. So können Sie neue, potenziellTraffic generierende Keywords identifizieren und diese auf GrundlageIhrer Strategie filtern.Über Siteimprove A/SIn unserem Unternehmen stehen die Menschen im Mittelpunkt. UnserAntrieb ist die digitale Gewissheit. Wir unterstützen mehr als 6.500Organisationen dabei, die Art und Weise, wie sie ihre digitalenAuftritte verwalten und präsentieren, zu verändern. Wir befinden unsim digitalen Zeitalter: Wir sind vernetzter, informierter und mobilerals je zuvor. Dennoch passiert es schnell, dass Ihr digitalerAuftritt an Sichtbarkeit einbüßt und Sie Ihre strategischen Ziele ausden Augen verlieren. Mithilfe unserer intelligentenAutomatisierungs-Software und einem Team aus Fachexperten helfen wirOrganisationen dabei, das Verständnis zu erlangen, das erforderlichist, um tagtäglich digitale Gewissheit zu erreichen.www.siteimprove.comhttps://siteimprove.com/en/seoFoto -https://mma.prnewswire.com/media/682172/Siteimprove_SEO_Launch.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/588192/siteimprove_Logo.jpgPressekontakt:Lotte Luise LemkeMobil: (+45) 31229141Siteimprove GmbHlle@siteimprove.comOriginal-Content von: Siteimprove, übermittelt durch news aktuell