Arbeiten im Freien - Was tun, wenn die große Hitze kommt? (FOTO)

Berlin (ots) -Der Deutsche Wetterdienst warnt in den kommenden Tagen vorextremer Hitze in Deutschland. Beschäftigte auf Baustellen können esaber häufig nicht vermeiden, sich in der prallen Sonne aufzuhalten.Daher ist es wichtig, sich zu schützen. Die Berufsgenossenschaft derBauwirtschaft (BG BAU) gibt Tipps zum richtigen Hitzeschutz.Wer nicht im Schatten arbeiten kann, sollte nach Auskunft der BGBAU lange Hosen und Hemden tragen. So werde verhindert, dass zu vieleUV-Strahlen auf die Haut treffen. Dabei darf die Kopfbedeckung mitbreiter Krempe beziehungsweise ein Helm mit Nackenschutz auf keinenFall vergessen werden. Wo Kleidung nicht schützen kann, etwa imGesicht, sind Sonnenschutzmittel mindestens mit Lichtschutzfaktor 30geeignet. UV-Schutzbrillen sollen den Europäischen Normen EN 166 oderEN 172 genügen.Bei hohen Temperaturen ist es darüber hinaus besonders wichtig,viel zu trinken. Mindestens zwei bis drei Liter am Tag müssen sein.Zu empfehlen sind Mineralwasser, Früchtetee oder Fruchtschorle. Wo esmöglich ist, sollten laut BG BAU gute Belüftung der Arbeitsbereicheund Sonnenschirme oder Sonnensegel für mehr Kühle sorgen. Die Pauseverbringen Beschäftigte am besten im Schatten."Hitzefrei, wie man das aus der Schule kennt, gibt es fürArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht. Allerdings ist es fürBeschäftigte, die im Freien arbeiten, Pflicht der Arbeitgeber,geeignete Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter umzusetzen", soKlaus-Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer der BG BAU. Das könntenzum Beispiel sein:- Arbeitszeiten an die Sonnenstrahlung anpassen und die Morgen-oder Abendstunden nutzen- Arbeitsplätze mit Schattenspender versehen- Baumaschinen und Fahrzeuge mit Klimaanlage bereitstellen- Für eine gute Belüftung der Arbeitsbereiche sorgen- Ausreichend Getränke zur Verfügung stellenAufeinander achtenDie Beschäftigten sollten außerdem aufeinander achten, dürfenSymptome eines Hitzschlags nicht übersehen und sollten sich überNotfallmaßnahmen informieren. Ist ein Kollege von einerHitzeerkrankung betroffen, muss er sofort in den Schatten gebrachtwerden. Bewusstlose sind in die stabile Seitenlage zu legen,ansonsten ist der Kopf leicht erhöht zu lagern und mit feuchtenTüchern zu kühlen. Wie die BG BAU betont, ist es besonders wichtig,dann umgehend den Rettungsdienst zu alarmieren (Rufnummer 112), danur Ärzte feststellen können, wie ernst die Situation wirklich ist.Weitere Informationen unter www.bgbau.de sowie unterhttps://www.bgbau.de/service/bauwetter-app.