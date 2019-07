Berlin (ots) -Mit steigenden, teils hochsommerlichen Temperaturen nimmt auch dasGesundheitsrisiko für Beschäftigte der Bauwirtschaft wieder zu.Temperaturen über 30 Grad Celsius sowie ultraviolette Strahlungkönnen sich negativ auf das Herz-Kreislaufsystem und die Hautauswirken. Umso wichtiger ist der richtige Schutz vor Hitze undUV-Strahlung. Darauf weist die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft(BG BAU) anlässlich der anrollenden Hitzewelle hin. DerArbeitsmedizinische Dienst der BG BAU (AMD der BG BAU) klärt auf undbietet Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von weißem Hautkrebsan. Mithilfe eines Online-Tools können Versicherte darüber hinaus ihrindividuelles Gefährdungspotenzial ermitteln.Weißer Hautkrebs, ausgelöst durch UV-Strahlung, ist die häufigsteangezeigte Berufskrankheit in der Bauwirtschaft. Ein Großteil derVerdachtsanzeigen betrifft dabei den Kopf. Umso wichtiger ist derSchutz vor der Sonnenstrahlung durch geeignete Maßnahmen. Nebentechnischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen wie zum Beispieldem Einsatz von Sonnensegeln, der Verlagerung der Arbeiten in dieMorgenstunden oder dem Durchsetzen regelmäßiger Pausen, spielt auchdas individuelle Verhalten eine wichtige Rolle. "Wichtig ist es, vielzu trinken - mindestens zwei bis drei Liter am Tag", erklärt dazu Dr.Anette Wahl-Wachendorf, ärztliche Direktorin des AMD der BG BAU. "DasArbeiten in der Sonne lässt sich auf Baustellen nicht vermeiden.Deshalb müssen sich die Beschäftigten vor der Sonne mit langerKleidung aus geeigneten Materialien, mit Helmen mit Nackenschutz oderUV-Schutzbrillen schützen. Auch Sonnenschutzmittel mit einemMindestschutzfaktor von 30 sind ein Muss."Um krebsverdächtige Hautveränderungen frühzeitig zu erkennen,bietet der AMD der BG BAU außerdem eine Vorsorgeuntersuchung für alleBeschäftigten der Bauwirtschaft und baunaher Dienstleistungen an."Gerade der sogenannte Weiße Hautkrebs hat, wird er früh erkannt,gute Heilungschancen", betont Dr. Wahl-Wachendorf.Auch die Versicherten selbst können dazu beitragen, dass Hautkrebsgar nicht erst entsteht - durch präventive Maßnahmen ebenso wie durchaufmerksames Prüfen der eigenen Haut. In Abstimmung mit derArbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention der DeutschenKrebshilfe hat die BG BAU den "Selbsttest Hautkrebs" entwickelt. DerTest gibt eine erste Einschätzung zum individuellenGefährdungspotential und macht auf mögliche Faktoren für eineErkrankung aufmerksam. Weitere Informationen unter https://www.bau-auf-sicherheit.de/entdecken/selbsttest-hautkrebs.html.Die BG BAU ist als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherungfür die Bauwirtschaft und baunahe Dienstleistungen in Deutschland fürzirka 2,8 Millionen Versicherte in rund 500.000 Unternehmenzuständig. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.Pressekontakt:Christiane WitekTelefon: 030 85781-690presse@bgbau.deThomas LucksTelefon: 069/4705-824thomas.lucks@bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell