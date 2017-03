Arbeit und Digitalisierung - was bringt die Zukunft? (FOTO)

Aachen/ Hannover (ots) -Von virtuellen Assistenten, neuen Arbeitsplatzkonzepten und SocialWorkern ist derzeit die Rede auf der CeBIT. Doch was bringt uns dasDigitale Zeitalter wirklich? Wo liegen die Chancen und die Risikender vielen neuen Werkzeuge und Konzepte, die mit der digitalenRevolution einhergehen? Antworten verspricht die #EOA17.(www.eoa17.de)Mit dem neuen Format der EOA gehen die Berater der Aachener aixvox(www.aixvox.com) ganz neue Wege und zeigen, wie man analogen Eventund digitales Format optimal miteinander verbindet. Live von ihremStand auf der CeBIT, F82 in Halle 12, werden Expertenvorträge,Diskussionen und Interviews ins Internet gestreamt.Wissen, Trends und Know-how für alle!Zuschauen und mit den Sprechern interagieren kann jeder, solangeeine Internetverbindung verfügbar ist. Übertragen werden die Beiträgesowohl auf Facebook (www.facebook.com/einfachonlinearbeiten) undYouTube (www.youtube.com/channel/UCS7MCJ5X35tPqoTYJ_HOS-A), als auchauf die virtuelle Messeplattform (eoa.6connex.com/event/eoa16/login),die gleichzeitig auch weitere Möglichkeiten zum Netzwerken bietet.Noch bis zum 24.3.2017 geben sich die Experten und Marktführer aufder #EOA17 quasi die Klinke in die Hand, denn die Agenda ist prallgefüllt. Nutzen Sie die Gelegenheit und verpassen Sie keinenLivestream. (www.eoa17.de)Über aixvoxAls neutrale Kommunikations-Architekten und AachenerUnternehmensberatung entwickelt die aixvox GmbH moderne undnachhaltige Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen. Wir helfenunseren Geschäftspartnern bei der Integrierung neuer Technologiensowie zeitgemäßer Arbeitskonzepte und verbessern so deren interne-und externe Kommunikation langfristig - maßgeschneidert auf dieBedürfnisse der Kunden und der dazugehörigen Zielgruppe. Mit Hilfeunserer Workshops bieten wir Ihnen eine umfassende sowieprofessionelle Kommunikationsberatung. Durch unsere Publikationen,wie das Kompendium "Einfach Anders Arbeiten" oder den PRAXISTIPPSKundenkommunikation geben wir Branchenwissen und Experten-Know-howweiter und schaffen das Bewusstsein für die Möglichkeiten neuen undanderen Arbeitens. Mit innovativen Ideen und langjährigem Knowhowberaten wir zielgerichtet, um die Präsenz und den Erfolg vonUnternehmen nachhaltig zu steigern.www.aixvox.comwww.einfach-online-arbeiten.dePressekontakt:Simone RongenTel. +49.241.4133.148Email sr@aixvox.netOriginal-Content von: aixvox GmbH, übermittelt durch news aktuell