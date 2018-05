Arbeit für alle auch in einer Wirtschaft 4.0 / KAB Deutschlands und NRW-Arbeitsminister Karl Josef Laumann rufen zur Gestaltung einer menschenwürdigen Arbeitswelt 4.0 auf

Münster (ots) - "Uns wird die Arbeit trotz Wirtschaft 4.0 nichtausgehen!", betonte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann auf einerVeranstaltung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands(KAB) zum Thema "Arbeitswelt 4.0" auf dem Katholikentag. Gemeinsammit dem KAB-Bundesvorsitzenden Andreas Luttmer-Bensmann warb Laumannfür die KAB-Kampagne "#Digitale_Arbeit_Menschen_würdig".Dennoch machte der CDU-Politiker deutlich, dass es in vielenBereichen zu dramatischen Veränderungen in einer Wirtschaft 4.0kommen werde. Bei Verwaltungen, Industrie und im Versicherungswesenwerden computergesteuerte und vernetzte Arbeitsprozesse Tausende vonArbeitsplätzen vernichten. Für sein Arbeitsministerium sehe er dieEntwicklung nicht.Einher gehe die Entwicklung in der Wirtschaft 4.0 mit dem Ausstiegaus Tarifverträgen. "Wir sehen", so KAB-BundesvorsitzenderLuttmer-Bensmann, "dass trotz der Einführung des Mindestlohns dieserflächendeckend unterlaufen werde." Gleichzeitig entstünden immer mehrprekäre Jobs für Klick- und Crowdworkern auf Internetplattformen,ohne feste Arbeitszeiten, ohne ein existenzsicherndes Einkommen undohne den sozialen Schutz von Arbeitnehmer- und Mitbestimmungsrechten."Wir werden Abschied nehmen von geregelten Arbeitszeiten. Heim- undInternetarbeit, wo sich jeder seine Arbeitszeit individuelleinrichten wird, um Familie und Beruf zu vereinbaren, werdenzunehmen", so Laumann, der flexiblere Arbeitszeitmodelle aussprach.Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, wie es die KABfordert, lehnte Laumann ab.Gemeinsam betonten der KAB-Bundesvorsitzende und ArbeitsministerLaumann, dass dieser Prozess der Digitalisierung der Arbeitsweltnicht aufgehalten werden kann, aber es jetzt darauf ankomme, ihn sozu gestalten das Arbeit 4.0 und die zukünftige Gesellschaft 4.0 auchmenschenwürdig gestaltet werde. Laumann unterstützt die Kampagne derKAB "#Digitale_Arbeit_Menschen_Würdig", die im Vorfeld des Welttagesfür menschenwürdige Arbeit am 6. Oktober 2018 bundesweit KAB-Vereineund Initiativen auffordert, in Betrieben und auf Veranstaltungen sichsichtbar für menschenwürdige Arbeitsverhältnisse einzusetzen.Pressekontakt:Matthias RabbePressesprecher der KAB Deutschlandsmob.:0178 77 22 414Original-Content von: KAB Deutschlands, übermittelt durch news aktuell