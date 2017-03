Arbeit, Messe, Meeting - innovative Elemente erlauben Smarter Working (FOTO)

Aachen/Hannover (ots) -Wenn man sich mit Smarter und Future Working auseinandersetzt,kommt man um das Thema der zeitgemäßen Arbeitsplatzgestaltung nichtherum. Immerhin betrifft diese Thematik den Platz, an dem möglichstproduktiv gearbeitet werden soll und der maßgeblich am Erfolg diesesVersuchs beteiligt ist.Regel Nummer 1 ist, dass der Arbeitsplatz an die Bedürfnisse desdort arbeitenden Menschen angepasst sein muss, um ein optimales,effizientes Arbeiten zu gewährleisten. So muss nicht nur dieräumliche, sondern auch die technische Gestaltung des Arbeitsplatzesbeachtet werden. Hierzu gibt es moderne Konzepte, die traditionelle,festdefinierte Büro- und Raumkonzepte durchbrechen und sich danachorientieren, was für heutiges Arbeiten Sinn macht.Offene Arbeitsplatzgestaltung erlaubt flexibles ArbeitenKern des zukunftsfähigen Arbeitens ist die flexible Gestaltung desArbeitsplatzes in so genannten Bricks, die angepasst an diejeweiligen Tätigkeiten der Mitarbeiter eingerichtet werden. Dazugehören Räume fürs Nachdenken, Kommunizieren, Zusammenarbeiten undKonzentrieren. Diese Raumelemente können - je nach aktuellenBedürfnissen - flexibel genutzt werden: So gibt es nebenEinzelarbeitsplätzen auch Ruhezonen, Team-Offices sowie sozialeMeeting Points in Form von Lounge-Ecken und Kaffee-Theken, die denspontanen Ideen- und Wissensaustausch zwischen Kollegen fördern.Innovative Elemente für Smarter WorkingEin interessantes Element für modernes Arbeiten istbeispielsweise der HXA Cube. Dieser Cube besitzt die Form einessechsseitigen Prismas (wie eine dreidimensionale Bienenwabe) und istausgerüstet für die Nutzung von modernsten Technologien. Hierbeivereint er nicht nur den Menschen, die Umgebung und Technologie,sondern ist in seiner gesamten Formgebung zugleich derEinzigartigkeit der Natur nachempfunden. Die einmalige Modularitätund Mobilität sowie die Integration von modernsten Technologienbasieren auf einer hybriden IoT-Cloud-Plattform, die Raum fürKreativität, Effizienz sowie Erholung und Flexibilität schafft.So dient der HXA Cube nicht nur als privater Workspace fürbeispielsweise ein wichtiges Telefongespräch, sondern auch als Raumfür Meetings mit mehreren Personen. Die im Cube integriertetechnologische Plattform erlaubt eine flexible Nutzung, wobeiFeatures wie beispielsweise die an den integrierten Raum-Kalendergekoppelte Präsenzanzeige, Beamer, Internetzugang oder dasintegrierte Raum-Kalender-System den Mitarbeitern eine an diejeweilige Arbeitssituation angepasste Nutzung erlauben. Praktisch istzudem das Room Environment Control System, das die Steuerung vonLicht, Klima oder auch Projektor mittels App oder Stimme ermöglicht.Das System bietet die Möglichkeit, im Handumdrehen eine kompletteBürolandschaft mit den Private und Open Space Vorteilen zu erschaffenoder einfach nur eine bestehende Bürolandschaft um neue Strukturen zuergänzen - je nachdem, was Sie gerade brauchen. Zudem wurden dieCubes nicht nur für den Einsatz in Office-Umgebungen konzipiert,sondern können alternativ als Mobile Office auf Messen, anöffentlichen Orten oder auch im privaten Bereich als Homeofficegenutzt werden.Livestream aus dem Video-Cube auf der CeBITDie virtuelle Messe Einfach Online Arbeiten ist mit einem solchenCube auf der CeBIT vertreten. In Halle 12 auf Stand F82 streamt dieEOA live Interviews, Vorträge und Diskussionsrunden aus dem Cube insInternet.Weitere Informationen über die EOA und die verschiedenenVortrags-Formate, finden Sie auf der EOA-Website (www.eoa17.de) undim EOA-Shop (http://shop.aixvox.com).Über aixvoxAls neutrale Kommunikations-Architekten und AachenerUnternehmensberatung entwickelt die aixvox GmbH moderne undnachhaltige Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen. Wir helfenunseren Geschäftspartnern bei der Integrierung neuer Technologiensowie zeitgemäßer Arbeitskonzepte und verbessern so deren interne-und externe Kommunikation langfristig - maßgeschneidert auf dieBedürfnisse der Kunden und der dazugehörigen Zielgruppe. Mit Hilfeunserer Workshops bieten wir Ihnen eine umfassende sowieprofessionelle Kommunikationsberatung. Durch unsere Publikationen,wie das Kompendium "Einfach Anders Arbeiten" oder den PRAXISTIPPSKundenkommunikation geben wir Branchenwissen und Expterten-Know-howweiter und schaffen das Bewusstsein für die Möglichkeiten neuen undanderen Arbeitens. Mit innovativen Ideen und langjährigem Knowhowberaten wir zielgerichtet, um die Präsenz und den Erfolg vonUnternehmen nachhaltig zu steigern.www.aixvox.comwww.einfach-online-arbeiten.dePressekontakt:Simone RongenTel. +49.241.4133.148Email sr@aixvox.netOriginal-Content von: aixvox GmbH, übermittelt durch news aktuell