Arasan kündigt die sofortige Verfügbarkeit seines SUREBOOT(TM) xSPI Host IP an

San Jose, Kalifornien - Arasan Chip Systems, ein führenderAnbieter von Halbleiter-IP für mobile und automobile SoCs, gab heute diesofortige Verfügbarkeit seines xSPI Host IP-Cores bekannt, der die JEDECJESD251-Spezifikation unterstütztArasan erweitert sein Solid State Storage-IP-Portfolio mit der sofortigenVerfügbarkeit seines eXpanded Serial Peripheral Interface (xSPI) IP, das derJEDEC JESD251 xSPI-Spezifikation V1.0 entspricht. Das xSPI IP unterstütztaußerdem JESD216D Serial Flash Discoverable Parameters (SFDP). JEDEC JESD251standardisiert die NOR Flash-Geräteschnittstellen.Arasans xSPI IP ist ein universelles NOR Flash Interface IP mit Unterstützungfür Octal SPI-, QSPI-, Dual SPI- und SPI-Schnittstellen. Arasan weiß alsVorreiter im Bereich Speicherschnittstellen-IP, dass SoCs direkt aus NOR FLASHbooten und die Zuverlässigkeit der xSPI-Schnittstelle im Hinblick aufKonformität und ausfallsichere Leistung unabdingbar ist. Arasans xSPI IP wurdeauf RTL-Level mit einer eigenen Testumgebung und VIP von Drittanbietern strengenTests unterzogen. Das IP wurde auch auf FPGA mit xSPI Flash Memory-Gerätengetestet.Arasan bietet eine komplette xSPI IP-Lösung mit Software, FPGAPrototyping-Plattform und UVM-basiertem VIP von Drittanbietern zusätzlich zurVerilog RTL Code- und Testumgebung.Arasan xSPI IP ergänzt das umfangreiche Portfolio an Solid State Storage-IP, dasUFS + M-PHY IP, eMMC IP, SD Card Host IP + SD UHS-II IP und ONFI NAND Flash IP +ONFI PHY IP umfasst.VerfügbarkeitDas Arasan xSPI Host IP ist ab sofort für ASIC- und FPGA-Anwendungen verfügbar.Arasan ist Mitglied der Xilinx, Intel und Microsemi FPGA IP Partnerprogramme.Informationen zu ArasanArasan Chip Systems ist Mitglied der JEDEC und ein führender Anbieter von IP fürmobile Speicher und mobile Verbindungsschnittstellen. Die hochwertigen,siliziumerprobten Total IP Solutions von Arasan umfassen digitales IP, AMS PHYIP, Verification-IP, HDK und Software. Arasan verfügt über ein fokussiertesProduktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff "mobil" hatsich in der zwei Jahrzehnte währenden Geschichte des Unternehmensweiterentwickelt und umfasst inzwischen alles, was mobil ist, angefangen bei denPDAs Mitte der 90er Jahre über die Smartphones und Tablets von Anfang 2000 bishin zu den Automobilen, Drohnen und IoTs von heute. Arasan ist mit seinemstandardbasierten IP als zentrales Element der mobilen SoCs Vorreiter für dieEvolution der mobilen Welt.Weltweit wurden bereits über eine Milliarde Chips mit Arasan-IP ausgeliefert,unter anderem auch an alle der Top-10-Halbleiterunternehmen.