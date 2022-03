Arasan kündigt die sofortige Verfügbarkeit seiner MIPI D-PHY(SM) IP als Tx Only oder Rx Only für den GlobalFoundries 12 nm FinFET Prozessknoten an.

San Jose, Kalifornien, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) -Arasan Chip Systems, der führende Anbieter von Total IP™-Lösungen für die heutige Systems-on-a-Chip (SoC)-Industrie, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seiner extrem stromsparenden, eigenständigen MIPI D-PHYSM Tx only IP und Rx only IP für den GlobalFoundries 12nm FinFET-Fertigungsknoten bekannt. Die Verwendung der D-PHY IP als eigenständige Tx und Rx spart Fläche und Strom, insbesondere in SoCs mit mehreren Kamera-Schnittstellen.Die eigenständige MIPI D-PHY Tx only IP und Rx only IP für GlobalFoundriesʼ 12-nm-FinFET-Fertigungsknoten basiert auf Arasans Silicon Proven 2. Generation der MIPI D-PHYSM IP-Architektur, die sich auf einen extrem niedrigen Stromverbrauch bei gleichzeitiger Optimierung der Fläche konzentriert. Daher eignet sich unsere D-PHYSM IP für Wearables und IoT-Display-Anwendungen, bei denen der Stromverbrauch kritisch ist, sowie für Automotive-SoCs, die mehrere Kamera-Schnittstellen benötigen. Diese D-PHYSM IP mit ihren fehlerresistenten Fähigkeiten wurde von den Anbietern von Automobil-SoCs schnell angenommen.Arasans MIPI D-PHYSM Tx only und Rx only sind siliziumerprobt für den 12 nm Prozess. Über die PHY-Protokollschnittstelle lässt sich Arasans MIPI D-PHYSM nahtlos mit Arasans MIPI CSI IP und Display Interface (DSI) integrieren. Sie ist konform mit MIPI D-PHYSM v1.2 und bietet eine Geschwindigkeit von bis zu 2,5 GB/s pro Lane. Sie unterstützt synchrone Übertragungen im Hochgeschwindigkeitsmodus mit einer Bitrate von 80-1500 Mb/s ohne Schräglaufkalibrierung und bis zu 2500 Mb/s mit Schräglaufkalibrierung sowie asynchrone Übertragungen im Energiesparmodus mit einer Bitrate von 10 Mb/s. Außerdem verfügt sie über eine On-Chip-Takterzeugung, die nur für die Tx- oder Rx-Funktion konfiguriert werden kann.Für weitere Informationen, https://www.arasan.com/products/mipi/mipi-phys/d-phy-1-2/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3461743-1&h=688100748&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3461743-1%26h%3D2365463740%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproducts%252Fmipi%252Fmipi-phys%252Fd-phy-1-2%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproducts%252Fmipi%252Fmipi-phys%252Fd-phy-1-2%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.arasan.com%2Fproducts%2Fmipi%2Fmipi-phys%2Fd-phy-1-2%2F)Informationen zu ArasanArasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem MIPI-IP ausgeliefert. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total-IP-Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff Mobile hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist - angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre über Smartphones und Tablets der 2000er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und IoTs. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von „Mobil" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.Mktg1@arasan.comKontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1445207/Arasan_Total_IP_Logo.jpgOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuell