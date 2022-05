Arasan kündigt seine neueste MIPI RFFE(SM) IP an, die mit der Version MIPI RFFE(SM) v3.0 kompatibel ist

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Arasan Chip Systems, der führende Anbieter von Total IP™-Lösungen für den heutigen Systems on Chip (SoC)-Markt, kündigt die sofortige Verfügbarkeit seiner siliziumerprobten, hochleistungsfähigen und stromsparenden MIPI RFFE 3.0SM Host IP und Device core IP für die Mobilfunkindustrie an.Die MIPI RFFE 3.0SM Total IP™-Lösung von Arasan arbeitet mit einer relativ hohen Geschwindigkeit von 52 MHz und bietet erweiterte Triggerfunktionen wie z. B. Timed Trigger, die eine engere, synchronisierte Timing-Kontrolle mehrerer Carrier-Aggregations-Konfigurationen ermöglichen, Mappable Trigger, mit denen Gruppen von Steuerfunktionen neu zugeordnet werden können, und Extended Trigger, die die Anzahl der im RF-Steuersystem verfügbaren einzigartigen Trigger erhöhen und immer komplexere Funkarchitekturen unterstützen. Es bietet auch Funktionen zur Synchronisierung und Planung von Änderungen der Registereinstellungen, entweder innerhalb eines Geräts oder über mehrere Geräte hinweg.Da Smartphones und Tablets die Menschen dazu gebracht haben, jederzeit und von jedem Ort aus schnellen Zugang zu allen gewünschten Informationen zu erwarten, tragen schnelle drahtlose Netzwerktechnologien wie 5G und LTE dazu bei, diese Erwartung zu erfüllen. Die IP-Gesamtlösung von Arasan für MIPI RFFE 3.0SM wurde entwickelt, um die engere Timing-Präzision und die geringeren Latenzen zu ermöglichen, die Hersteller heute benötigen, um die globale Einführung von 5G zu beschleunigen. Es wurde entwickelt, um die RFFE-Schnittstelle für alle gängigen Front-End-Geräte, wie Leistungsverstärker, rauscharme Verstärker, Filter, Schalter, Power-Management-Module und Antennensensoren, bereitzustellen. Diese Geräte können sich auf demselben Chip oder auf separaten Chips befinden.Für weitere Informationen: https://www.arasan.com/products/mipi/rffe/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3539266-1&h=2072648831&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3539266-1%26h%3D1324936383%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproducts%252Fmipi%252Frffe%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproducts%252Fmipi%252Frffe%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.arasan.com%2Fproducts%2Fmipi%2Frffe%2F)Die Arasan Mobile IP Solution für MIPI umfasst auch ein umfassendes Portfolio an MIPI CSISM IP, DSISM IP, C-PHYSM IP und D-PHYSM IP auf Knoten bis hinunter zu 5 nm.Informationen zu ArasanArasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem MIPI-IP ausgeliefert. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total-IP-Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff „Mobil" hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist – angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und dem IoT. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von „Mobil" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.Mktg1@arasan.comKontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1445207/Arasan_Total_IP_Logo.jpgOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuell