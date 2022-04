Arasan kündigt seine eMMC 5.1 Total IP™ Lösung für 5 nm SoC Designs an

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Arasan Chip Systems, der führende Anbieter von Total IP™-Lösungen für den heutigen Systems on a Chip (SoC)-Markt, gibt die sofortige Verfügbarkeit seiner eMMC™ 5.1 PHY IP für die 5 nm-Prozesstechnologie bekannt. Die eMMC™ 5.1 PHY IP von Arasan ist auf mehreren Foundry-Knoten einschließlich 5 nm siliziumerprobt. Sie ist nahtlos in die Arasan eMMC 5.1 Host Controller IP und den Software-Stack integriert und bietet den Kunden eine Total eMMC 5.1™ IP-Lösung auf dem 5 nm-Prozess.Arasan eMMC™ 5.1 Total IP™-Lösung auf 5 nm entspricht den JEDEC-Spezifikationen und bietet den HS400-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen-Timing-Modus mit einer Datenrate von bis zu 400 MB/s und „Command Queuing", wodurch die Datenübertragungen durch die Verlagerung des Software-Overheads in den Controller äußerst effizient werden. eMMC™ 5.1 verbessert die Betriebszuverlässigkeit durch die Verwendung eines „Enhanced Strobe" auf der PHY-Ebene weiter.Arasans eMMC5.1™ Total IP™ Lösung auf 5 nm ist bis zu 15 % schneller als sein Vorgänger im 7 nm-Prozess und bietet gleichzeitig eine Stromreduzierung von bis zu 30 %. Es handelt sich um eine kostengünstige, leistungsstarke IP, die für eine Vielzahl von Anwendungen in der Unterhaltungselektronik gedacht ist, darunter Mobiltelefone, Laptops, Computer sowie das Internet der Dinge (IoT), Navigationssysteme für Fahrzeuge, tragbare Spiele und sogar industrielle Anwendungen.Arasan ist Mitglied des JEDEC eMMC-Standardisierungsgremiums seit dessen Gründung. Das Team von Arasan arbeitet aktiv daran, nicht nur die neuesten Updates als Erster auf den Markt zu bringen, sondern auch die breiteste und zuverlässigste eMMC™-Produktlinie zu haben, die Teil der Mobile IP-Lösungen von Arasan ist. Die Mobile IP-Lösung von Arasan umfasst auch ein umfassendes Portfolio an MIPI CSISM IP, DSISM IP, C-PHYSM IP und D-PHYSM IP auf Knoten bis hinunter zu 5 nm.Mehr https://www.arasan.com/products/emmc51/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3517808-1&h=1217810658&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3517808-1%26h%3D378533571%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproducts%252Femmc51%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproducts%252Femmc51%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.arasan.com%2Fproducts%2Femmc51%2F)Informationen zu ArasanArasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem MIPI-IP ausgeliefert. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total-IP-Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff „Mobil" hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist – angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und dem IoT. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von „Mobil" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.Mktg1@arasan.comKontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Total_IP_Solutions_Logo.jpgOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuell