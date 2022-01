Arasan erweitert Total MIPI Display IP mit nahtlos integrierter VESA DSC IP

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Arasan Chip Systems, der führende Anbieter von Total IPTM für den SoC-Markt, gibt die Einführung seines MIPI DSI-2SM mit nahtlos integrierter VESA DSC IP bekannt. Die VESA DSC IP entspricht den VESA DSC 1.2 Spezifikationen.Arasans Total MIPI Display IPTM mit MIPI DSI-2SM und VESA DSC wird häufig als primäre Display-Schnittstelle für mobile, automobile und AR/ VR-Gadgets verwendet. Diese Displays werden immer fortschrittlicher und bieten Ultra-High-Definition-Auflösungen (>4K), höhere Bildraten und RGB-Funktionen. Für Designer wird es immer schwieriger, den Bedarf an Datenbandbreite mit einer Reduzierung des Stromverbrauchs in Einklang zu bringen und gleichzeitig ein hohes Maß an visueller Qualität beizubehalten. Designprofis benötigen Komprimierungsprotokolle, die über Display-Schnittstellen wie VESA DSC IP von Arasan visuell verlustfrei sind. Die Total IPTM-Lösung von Arasan für MIPI DSI-2SM mit VESA DSC IP bietet eine End-to-End-Lösung, die eine visuell verlustfreie Komprimierung für Displays ermöglicht, die eine hohe Bandbreite und eine optimale Energieeffizienz erfordern.Die Total MIPI Display IPTM mit VESA DSC IP von Arasan ist nahtlos integriert und hochgradig interoperabel mit Implementierungen mit geringer Gate-Zahl, niedriger Latenz und reduzierter Speichergröße und bietet Echtzeit-Komprimierung von High-Definition-Streams mit einer Auflösung von bis zu 8K. Der Core akzeptiert Eingangsdaten mit 8, 10, 12, 14 oder 16 Bits pro Pixel entweder im RGB- oder YCbCr-Format (4:4:4 oder 4:2:2). Der DSC Encoder/Decoder Core verfügt über Industriestandard-Schnittstellen für die Einrichtung und Steuerung des Hosts, Videoeingang und -ausgang sowie Audioeingang und -ausgang.VESA DSC Encoder IP und VESA DSC Decoder IP von Arasan sind ab sofort als eigenständige IP oder nahtlos integriert mit DSI Tx IP bzw. DSI Rx IP von Arasan erhältlich.https://www.arasan.com/product/mipi-dsi-2-sm-with-vesa-dsc/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3427710-1&h=112721113&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3427710-1%26h%3D738502737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproduct%252Fmipi-dsi-2-sm-with-vesa-dsc%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproduct%252Fmipi-dsi-2-sm-with-vesa-dsc%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.arasan.com%2Fproduct%2Fmipi-dsi-2-sm-with-vesa-dsc%2F)Informationen zu ArasanArasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem MIPI-IP ausgeliefert. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total-IP-Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff „Mobil" hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist – angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und dem IoT. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von „Mobil" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.Mktg1@arasan.comKontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Total_IP_Solutions_Logo.jpgOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuell