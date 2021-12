Arasan Chip Systems kündigt sofortige Verfügbarkeit von MIPI I3C(R) PHY I/O IP an

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Arasan Chip Systems, der führende Anbieter von Total IP(TM)-Lösungen für den heutigen Systems on a Chip (Sog)-Markt, gibt die sofortige Verfügbarkeit von Arasans MIPI I3C(R) PHY I/O IP bekannt, in Übereinstimmung mit MIPI I3C(R) Spezifikationen v1.1. Arasans MIPI I3C(R) PHY IP ist Teil von Arasans Total IP(TM) Lösung für MIPI I3C(R) v1.1. Arasans 2-Wire MIPI I3C(R) PHY I/O konsolidiert die Eigenschaften von I2C und SPI, was zu einer insgesamt geringen Pinanzahl, einem kürzeren Signalpfad, einem vereinfachten Design und einer Reduzierung von Stromverbrauch und Kosten führt. Er arbeitet synchron mit den Taktrate des IP-Cores von bis zu 12,5 MHz und bietet Optionen für höhere Leistung und hohe Daten raten.Arasans MIPI I3C(R) Total IP(TM) Lösung ist eine nahtlose Integration von MIPI I3C(R) Controller, MIPI I3C(R) PHY I/O, und MIPI I3C(R) Software Stack. Arasans MIPI I3C(R) Total IP(TM) Lösung ist eine vereinfachte, abwärtskompatible, skalierbare und kostengünstige Schnittstelle zu I2C. Auf dem schnell wachsenden Sensormarkt ermöglicht Arasans MIPI I3C(R) Total IP(TM)-Lösung zusammen mit Arasans Total IP(TM)-Lösung für MIPI CSI-2 und MIPI DSI-2 Entwicklern in der Automobil-, Mobil- und IoT-Industrie eine komplette Bildsensor- und Display-Schnittstellenlösung. Arasans MIPI I3C(R) Host-Controller-Schnittstelle zeichnet sich durch einen stromsparenden Betrieb aus, der zur Maximierung der Batterielebensdauer beiträgt, was ideal für die Mobilbranche ist.Arasans MIPI I3C(R) Total IP(TM)-Lösung ist siliziumerprobt und hat mehrere von der MIPI Association organisierte Interoperabilitätstests bestanden.Arasans MIPI I3C(R) PHY I/O IP ist für FinFET-Prozessknoten verfügbar, die auch 1,8 V/1,2 +/-10 % Versorgung für IOs und 0,8 V +/-10 % Versorgung für den Kern unterstützen.https://www.arasan.com/products/mipi/i3c/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3374600-1&h=2754252173&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3374600-1%26h%3D3823674232%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproducts%252Fmipi%252Fi3c%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproducts%252Fmipi%252Fi3c%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.arasan.com%2Fproducts%2Fmipi%2Fi3c%2F)Informationen zu ArasanArasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem MIPI-IP ausgeliefert. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total-IP-Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff Mobile hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist - angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre über Smartphones und Tablets der 2000er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und IoTs. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von "Mobile" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.Pressekontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Total_IP_Solutions_Logo.jpgOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuell