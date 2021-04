Aran Biomedical wächst: Hersteller von implantierbaren Geräten in Galway will 150 neue Arbeitsplätze schaffen

Galway, Irland (ots/PRNewswire) - Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage hat Aran Biomedical Teoranta, ein führender Auftragshersteller von Biomaterialien für firmeneigene medizinische Geräte, heute die Schaffung von 150 neuen Arbeitsplätzen über einen Zeitraum von drei Jahren angekündigt. Zusätzlich gab das Unternehmen seinen Plan bekannt, eine neue, zweckbestimmte Anlage in Spiddal, Galway, zu bauen. Die Investition wird von der irischen Regierung über die Behörde Údarás na Gaeltachta unterstützt.Mit den neuen Arbeitsplätzen soll die gestiegene Nachfrage in den Geschäftsbereichen Design Services und Commercial Manufacturing erfüllt werden. Die neuen Arbeitsplätze entstehen in den Bereichen Produktion, Engineering, Qualität und Supply Chain Management.Unabhängig davon plant das Unternehmen, seine Produktionskapazität mit der Einrichtung einer neuen 70.000 Quadratfuß großen Anlage in Galway zu verdreifachen. Diese Anlage wird phasenweise fertiggestellt, wobei die vollständige Fertigstellung bis Mitte 2025 erwartet wird."Wir freuen uns und sind stolz, unsere Pläne bekannt zu geben, in Spiddal eine neue hochmoderne Produktionsanlage für medizinische Geräte zu errichten und diese neuen Arbeitsplätze zu schaffen", sagte Peter Mulrooney, CEO von Aran Biomedical. "Die letzten 12 Monate waren für Aran insofern von Bedeutung, als wir unseren Kundenstamm und die Anzahl der Mitarbeiter vor Ort auf über 120 erweitert haben, und unser spezialisiertes Flechtzentrum im Dezember offiziell eröffnen konnten. Wir haben unsere Kapazitäten für die Verarbeitung von textilen Biomaterialien weiter ausgebaut. Mit den neuen Arbeitsplätzen und der neuen Anlage können wir den ständig wachsenden Bedarf unserer Kunden in den Bereichen Gefäßchirurgie, Allgemeinchirurgie und Orthopädie decken. Die Unterstützung von Údarás na Gaeltachta war entscheidend für unseren Erfolg seit dem Umzug unserer Produktionsstätte nach Spiddal im Jahr 2008."Informationen zu Aran BiomedicalWeitere Informationen über Aran Biomedical, finden Sie unter https://www.aranbiomedical.com/Jobs - https://www.aranbiomedical.com/careers/Karriere bei Aran Biomedical machen - https://www.aranbiomedical.com/working-at-aran-biomedical/Pressekontakt:Eoghan GroonellEoghan.groonell@aranbiomedical.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1484675/Aran_Biomedical.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1197649/Aran_Biomedical_Logo.jpgOriginal-Content von: Aran Biomedical, übermittelt durch news aktuell