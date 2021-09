Aramark: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "M+G":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Aramark, die im Segment "Restaurants" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.09.2021, 17:29 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 33.93 USD.

Aramark haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Aramark-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 37 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 9,18 Prozent erzielen, da sie derzeit 33,89 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Aramark investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,32 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,56 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aramark liegt bei einem Wert von 26,26. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 75,51) unter dem Durschschnitt (ca. 65 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aramark damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

