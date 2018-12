Aramark: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Aramark, die im Segment "Restaurants" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 21.12.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 27,99 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Aramark einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Aramark jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aramark. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aramark-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 44,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (27,99 USD) ausgehend um 58,99 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Aramark von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,33 und liegt mit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Commercial Services) von 46,06. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Aramark auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.