Aral bietet Mehrwegbechernutzung für Coffee-to-go an (FOTO)

Bochum (ots) -Weniger Abfall und 10 Cent günstiger - Vorab-Ergebnisse der neuenStudie "Trends beim Kaffeegenuss 2017": Klare Mehrheit derUnterwegs-Genießer will auf neuen Becher umsteigenDie Umwelt entlasten und gleichzeitig sparen: Dieses Angebot giltab sofort an den gesellschaftseigenen Aral Tankstellen mitPetitBistro oder REWE To Go. Statt Kaffee, Tee oder Kakao fürunterwegs wie bisher im Einwegbecher mitzunehmen, können Kunden jetztauch den eigenen mitgebrachten Mehrwegbecher mit dem gewünschtenHeißgetränk befüllen lassen. So entsteht nicht nur wenigerVerpackungsmüll, das Ressourcen-schonende Einkaufsverhalten rechnetsich auch: jede Füllung des Mehrwegbechers kostet 10 Cent weniger alsdie im Einweg-Pappbecher. Darüber hinaus bieten die Aral Tankstellenim Laufe des Monats Mai auch einen eigenen Mehrwegbecher zum Kauf an.Mit täglich rund 85.000 verkauften Kaffees oder Kaffeespezialitätenist Aral größter Coffee to go-Anbieter in Deutschland."Obwohl Einweg-Kaffeebecher in Deutschland weit weniger als einProzent des Hausabfalls ausmachen, möchten wir einen Beitrag zurReduzierung dieses Müllaufkommens leisten. Deshalb bieten unsereStationen seit jeher den Kaffee zum Sofortverzehr in Mehrweg-Tassenoder -Gläsern an. Der Nutzung von Mehrwegbechern für die wachsendeGruppe der mobilen Kunden mit einem Faible für Coffee-to-go bildetdaher eine sinnvolle Erweiterung des Angebots.", sagt MelanieMatzkeit, Leiterin Shopgeschäft bei Aral.Die Einführung eines Mehrwegbechers trifft auch den Geschmack derKaffeetrinker. Das belegt die neue Studie "Trends beim Kaffeegenuss2017" von Aral. In der zum fünften Mal aufgelegten repräsentativenUntersuchung sagen drei Viertel der Befragten, dass ihnen die Ideeeines Mehrwegbechers für Coffee-to-go gefällt. Fast 70 Prozent derStudienteilnehmer geben an, dass sie "wahrscheinlich" selbst vondiesem Angebot Gebrauch machen werden.Alle Ergebnisse der neuen Studie "Trends beim Kaffeegenuss 2017"werden im März vorgestellt.