Aral Studie zur Unterwegsversorgung: Mehr als jeder zweite Pendler schätzt den Berufsverkehr als Moment der Ruhe (FOTO)

Bochum (ots) -Im Pendelverkehr liegt das Auto vorn - Alleinige Pkw-Nutzungsteigt - Fahrgemeinschaften selten - Flexibilität und Bequemlichkeitsind zentrales Argument für eigenes FahrzeugEntspannen auf dem Fahrersitz: Unter den Bundesbürgern, die dasAuto für die Fahrt zwischen Wohnort und Arbeit nutzen, kann mehr alsjeder Zweite dem Berufsverkehr etwas Gutes abgewinnen. Zu diesemErgebnis kommt eine Aral Studie zur "Unterwegs-Versorgung", bei derüber 600 Pendler zu ihren Fahrgewohnheiten an Arbeitstagen befragtwurden. Die Ergebnisse im Überblick:Erstaunlich gelassen durch den Berufsverkehr: Obwohl der Verkehrzunimmt, geben 56 Prozent der Pendler an, dass sie die Fahrt zurArbeit oder in den Feierabend als Moment der Entspannung wahrnehmen(Mehrfachnennungen möglich). Bei den 18- bis 35jährigen liegt derAnteil sogar bei 61 Prozent. Bei den ab 45-Jährigen sehen das nur 52Prozent so. Über alle Altersgruppen hinweg ist der Anteil derer, dieden Berufsverkehr als Belastung empfinden oder gerne weniger Zeit aufder Straße verbringen würden, nahezu gleich groß bei rund 19 Prozent.Oft und gern allein an Bord: 86 Prozent der Berufspendler, die dasAuto nutzen, fahren ohne Kollegen zur Arbeit. 12 Prozent derBefragten nehmen jemanden mit und ein verschwindend geringer Anteilvon 2 Prozent findet sich zu echten Fahrgemeinschaften zusammen, sodass drei oder mehr Passagiere im Auto sitzen. Das gravierendsteHindernis für eine höhere Auslastung der Fahrzeuge im Berufsverkehrbildet die gemeinsame Wegstrecke: 60 Prozent der Befragten nennen alsBegründung, dass sie niemanden kennen, mit dem man den Arbeitswegteilen könnte (Mehrfachnennungen möglich). 39 Prozent der Pendlergeben an, dass sie gerne alleine fahren. Außerdem scheuen 22 Prozentden organisatorischen Aufwand und 9 Prozent meinen, dass dieKostenersparnis die Nachteile nicht aufwiegt.Trendumkehr im Pendlerverkehr: Während in der Vergangenheit derAnteil der Pkw-Pendler sank, zeigt die aktuelle Erhebung ein anderesBild: 59 Prozent der Deutschen nutzen auf dem Weg zur Arbeit oder inden Feierabend immer das eigene Auto. Das sind vier Prozentpunktemehr als im vergangenen Jahr. 13 Prozent nutzen meist das eigene Autooder sind an einer Fahrgemeinschaft beteiligt (plus dreiProzentpunkte). Damit nutzen nur noch 28 Prozent der Befragtenöffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad oder gehen zu Fuß zur Arbeit(minus sieben Prozentpunkte).Auto punktet mit Flexibilität und Bequemlichkeit: Befragt nach denGründen für die allgemeine Autonutzung schätzen 66 Prozent diegrößere Flexibilität im Vergleich zu Mobilitätsalternativen(Mehrfachnennungen möglich). 58 Prozent der Befragten mögen dieBequemlichkeit. 40 Prozent geben an, dass sich manche Ziele mitöffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichen lassen und 23 Prozenthalten das Auto für billiger.Diese Ergebnisse sind Teil einer Befragung zurUnterwegs-Versorgung unter 633 Pendlern. Sie ist eine Ergänzung zurAral Kaffee Studie, deren 6. Auflage dieses Jahr veröffentlichtworden ist. Dabei handelt es sich um eine repräsentativeOnlinebefragung von insgesamt 1001 Personen in Deutschland.Das Foto und die 25-seitige Aral Kaffee-Studie 2018 mit dem10-seitigen Extra zur Unterwegs-Versorgung stehen Ihnen zum Downloadunter www.aral-presse.de zur Verfügung.