Arafura Resources-Aktie: Das muss jetzt gelingen!

Im Anschluss an das Hoch vom 16. November bei 0,170 Euro ging die Arafura-Resources-Aktie in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie führte im Dezember dazu, dass der 50-Tagedurchschnitt unterschritten und am 6. Dezember bei 0,102 Euro ein Tief ausgebildet wurde. Es konnte in dieser Woche behauptet werden, sodass den Bullen ein erneuter Vorstoß bis an den 50-Tagedurchschnitt bei 0,120 Euro gelang.

