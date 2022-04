Arafura Resources-Aktie: Keine Ausnahmen!

Die Arafura Resources-Aktie freute sich in jüngster Vergangenheit nicht nur über große Hoffnungen und Erwartungen seitens der Anleger. Der ansehnliche Aufwärtstrend bei dem Papier wurde auch durch die eine oder andere gute Unternehmendmeldung weiter gestützt. Das ermöglichte es den Käufern, die Kurse in nur etwas mehr als zwei Wochen um über 150 Prozent in die Höhe zu schießen.

Von einer solchen Euphorie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung