Arab Palestinian Investment Company (APIC) gibt Schuldverschreibungen über 35 Millionen US-Dollar aus

Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) -Am 18. Januar 2017 gab die Arab Palestinian Investment Company(APIC) (http://www.apic.ps/En) in einer privaten Zeichnung unterBeteiligung von neun Banken und Unternehmen aus Palästina, Jordanienund Bahrain neue fünfjährige Schuldverschreibungen mit einemGesamtnennwert von 35 Millionen USD aus. APICs Generalversammlunghatte die Emission unlängst bei einer außerordentlichen Versammlungin Ramallah genehmigt.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160519/370006LOGO )Die eingegangenen Zeichnungsanträge belaufen sich auf 80,5Millionen USD und entsprechen 230 % des ZeichnungsangebotsTarek Aggad (http://www.apic.ps/en/article/62/Mr-Tarek-Omar-Aggad-Chairman-and-Chief-Executive-Officer), Chairman und Chief ExecutiveOfficer von APIC, erklärte, die Emission der Schuldverschreibungenhabe zahlreiche Vorteile für das Unternehmen und seine Zukunftspläne,darunter die Optimierung seiner Kapitalstruktur. Aggad weiter: "Esgab eine große Nachfrage nach der Zeichnung für dieAPIC-Schuldverschreibungen, welche um 230 % überzeichnet waren, unddie Zeichnungsanträge beliefen sich auf insgesamt 80,5 Millionen USD.Dies zeigt in erster Linie, wie viel Zuspruch und Vertrauen APIC vonSeiten der Finanzmärkte genießt. Es spiegelt auch die solidenLeistungen des Unternehmens wider, die sich in den BereichenFinanzen, Betriebsführung und Kreditwürdigkeit zeigen.Zeichner der Schuldverschreibungen über 35 Millionen USD sind:Arab Bank, Palästina; Bank of Palestine, Palästina; Bank of Jordan,Palästina; Cairo Amman Bank, Palästina; Cairo Amman Bank, Jordanien;Usoul for Arab Company, Bahrain; Quds Bank, Palästina; The NationalBank, Palästina sowie die National Insurance Company, Palästina.Aggad deutete außerdem an, dass eine Reihe der Banken, die für dieerste Ausgabe im Jahr 2012 gezeichnet hatten, ihre Zeichnungen fürdiese zweite Ausgabe wiederholten. Dies beweist erneut das anhaltendeund zunehmende Interesse und das Vertrauen der bisherigenAnlagegläubiger über die vergangenen fünf Jahre hinweg, indem dieseihre Zusammenarbeit mit der APIC vertiefen.Es sollte erwähnt werden, dass die APIC-Schuldverschreibungen miteiner endfälligen Tilgungsregelung nach fünf Jahren strukturiert sindund dazu eine Option für eine frühzeitige Zahlung/Zahlung auf Abrufbieten; es handelt sich um private Emissionen, die nicht an einerBörse gehandelt werden oder notiert sind; sie können nicht in Aktienumgewandelt werden; sie repräsentieren eine vorrangige Schuld; undsie sind mit einer kollateralen Deckungsrate von 110 % gesichert.APIC ist eine ausländische börsennotierte Investmentgesellschaft,die an der Palestine Exchange (PEX: APIC) gelistet ist. IhreInvestitionen verteilen sich über die Bereiche Herstellung, Handel,Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi Arabienund den Vereinigten Arabischen Emiraten mittels eines Konzerns ausneun Tochterfirmen: Siniora Food Industries(http://www.siniorafood.com/); Unipal General Trading Company(http://www.unipalgt.com/); Palestine Automobile Company(http://www.hyundai.ps/); Medical Supplies and Services Company(http://www.msspal.com/); National Aluminum and Profiles Company(NAPCO) (http://napco.ps/index.php); Sky Advertising und PublicRelations Company (http://www.sky.ps/); Arab Palestinian ShoppingCenters (BRAVO) (http://bravosupermarket.ps/bravo2014/); Arab LeasingCompany und die Arab Palestinian Storage and Cooling Company.APIC ist überdies einer der Hauptgründer der Palestine ElectricityHolding Company sowie der Palestine Power Generating Company und hältAnteile der Bank of Palestine.Pressekontakt:Fida' Musleh/AzarManager of Investors Relations and Corporate CommunicationTel.: +970 (or 972) 2-297-70-40E-Mail: fida@apic.com.joWebsite: http://www.apic.psOriginal-Content von: Arab Palestinian Investment Company (APIC), übermittelt durch news aktuell