Arab Palestinian Investment Company (APIC) erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Nettogewinn nach Steuern von 8 Mio. US-Dollar

Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) -Der Vorsitzende und CEO der Arab Palestinian Investment Company(APIC) (http://www.apic.ps/en),Tarek Aggad (http://www.apic.ps/en/article/62/Mr-Tarek-Omar-Aggad-Chairman-and-Chief-Executive-Officer),gab bekannt, dass die Gruppe im ersten Halbjahr 2018 einen Reingewinnnach Steuern von 8,04 Mio. US-Dollar erzielt hat, was einerSteigerung von 2,14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der denAPIC-Aktionären zurechenbare Reingewinn betrug im ersten Halbjahr2018 5,67 Mio. USD-Dollar, also eine Steigerung von 8,38 % gegenüberdem Vorjahr. Der Umsatz wuchs um 7,07 % gegenüber demVergleichszeitraum 2017 und betrug im ersten Halbjahr 2018 346,86Mio. US-Dollar.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/640722/APIC_Logo.jpg )APIC erhöhte das genehmigte Kapital auf 100 Mio. US-Dollar und daseingezahlte Kapital auf 75 Mio. US-DollarAggad fügte hinzu, dass das genehmigte Kapital der APIC auf 100Millionen US-Dollar erhöht wurde. Das eingetragene und eingezahlteKapital der APIC wurde ebenfalls erhöht und erreichte durch dieAusschüttung von fünf Millionen Bonusaktien an ihre Aktionäre 75 Mio.US-Dollar, 7,14 % zum Nennwert. APIC schüttete weiterhin 5 Mio.US-Dollar als Bardividende aus, ebenfalls 7,14 % zum Nennwert.Dementsprechend belief sich die gesamte Dividendenausschüttung auf 10Millionen US-Dollar, 14,28 % zum Nennwert. Die Aktie von APIC(http://www.apic.ps/en/finance) schloss am Ende der Börsensitzung vom14. August 2018 bei 2,30 US-Dollar und die Marktkapitalisierungbetrug 172,5 Mio. US-Dollar, was 4,6 % der gesamtenMarktkapitalisierung der palästinensischen Börse bis dato entspricht.Kontinuierliches Bekenntnis zur Unternehmensstrategie für sozialeVerantwortungAggad bestätigte das Engagement von APIC für die Gemeinden, indenen sie tätig ist, im Einklang mit der Strategie für sozialeVerantwortung (http://www.apic.ps/files/server/reports/sr_eng.pdf)des Unternehmens, die darauf abzielt, in Kernbereiche wie Bildung,Gesundheit, Jugend, Kultur und Unternehmertum zu investieren undsoziale und philanthropische Einrichtungen zu unterstützen. Aggadmerkt an, dass APIC in der ersten Hälfte des Jahres 2018 dieInstallation einer Solarstromanlage an der Universität Birzeit inPalästina unterstützt hat. Dies entspricht den globalen Trends zurSteigerung der nachhaltigen Energieerzeugung und -nutzung und bietetAlternativen zur Senkung der Energieverbrauchskosten durch natürlicheRessourcen. APIC unterstützte auch durch die Finanzierung vonmoderner Medizintechnik zur Früherkennung von Brustkrebs die CancerPatients Charitable Society in Hebron in Palästina, und sieunterstützen viele weitere Institutionen in einer Vielzahl vonunterschiedlichen Bereichen.APIC ist eine an der palästinensischen Börse (Palestine Exchange)notierte ausländische Beteiligungsgesellschaft (PEX:APIC). IhreInvestitionen verteilen sich über die Bereiche Herstellung, Handel,Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabienund den Vereinigten Arabischen Emiraten mittels eines Konzerns ausneun Tochterfirmen: Siniora Food Industries (http://www.siniorafood.com/Home/tabid/37/language/en-US/language/ar-JO/Default.aspx?en-US=Default.aspx), Unipal General Trading Company (http://www.unipalgt.com),Palestine Automobile Company (http://www.pac.ps), Medical Suppliesand Services Company (http://www.msspal.com), National Aluminum andProfiles Company (NAPCO) (http://www.napco.ps). Sky Advertising andPublic Relations Company (http://www.sky.ps), Arab PalestinianShopping Centers (BRAVO) (http://www.bravo.ps). Arab Leasing Companyund die Arab Palestinian Storage and Cooling Company. APIC istaußerdem eine der Gründungsgesellschaften der Palestine PowerGeneration Company und hält Anteile an der Bank of Palestine, derPalestine Private Power Company und MadfooatCom.http://www.apic.psPressekontakt:Fida Musleh/AzarManager of Investor Relations and Corporate Communicationfida@apic.com.jo+970-569-400-449Original-Content von: Arab Palestinian Investment Company (APIC), übermittelt durch news aktuell