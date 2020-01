Arab Palestinian Investment Company (APIC) erzielt 2019 Nettogewinn von 22,33 Millionen USD, ein Wachstum von 39,24 % im Vergleich zum Vorjahr

Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) - Die Arab Palestinian Investment Company(APIC) (http://www.apic.ps/En) gab ihre konsolidierten vorläufigen (ungeprüften)Finanzergebnisse für 2019 bekannt. In seiner Erklärung kündigte derAPIC-Vorsitzende und CEO Tarek Aggad (http://www.apic.ps/en/article/62/Mr-Tarek-Omar-Aggad,-Chairman-and-Chief-Executive-Officer) an, dass das Unternehmen trotzder zahlreichen Herausforderungen auf den lokalen und regionalen Märkten 2019ein signifikantes Wachstum gegenüber dem Vorjahr erzielt habe. DieGesamteinnahme stiegen um 12,51 % auf 824,97 Millionen USD, der Nettogewinnwuchs um 39,24 % und belief sich auf 22,33 Millionen USD, während der denAPIC-Aktionären zugerechnete Nettogewinn um 39,36 % auf 18,24 Millionen USDanstieg. Darüber hinaus stieg der Gewinn pro Aktie 2019 um 21,76 % oder 0,21Cent. Das Gesamtvermögen belief sich zum 31. Dezember 2019 auf 432,42 MillionenUSD, was einem Anstieg von 12,86 % gegenüber 2018 entspricht. Das denAPIC-Aktionären zurechenbare Nettovermögen belief sich zum 31. Dezember 2019 auf133,02 Millionen USD, was einem Anstieg von 14,79 % gegenüber 2018 entspricht.Der Gesamtwert der ausgeschütteten Dividenden belief sich auf 10,5 Millionen USDoder 12,8 % des eingezahlten APIC-Kapitals.Herr Aggad gab an, dass APIC 2019 Bardividenden in Höhe von 5 Millionen USD (6,1%) und 5,5 Millionen Gratisaktien (6,7 %) an seine Aktionäre ausgeschüttet hat.Dementsprechend belief sich der Gesamtwert der ausgeschütteten Dividenden(Bardividenden und Gratisaktien) auf 10,5 Millionen USD oder 12,8 % deseinbezahlten Kapitals des Unternehmens, das zu diesem Zeitpunkt 82 Millionen USDbetrug.Um 17,8 % gestiegene MarktkapitalisierungHerr Aggad bemerkte, dass die APIC-Aktie (http://www.apic.ps/en/finance) ihregute Performance über das ganze Jahr hinweg aufrechterhalten konnte, obwohl dieBörse im Allgemeinen eine geringe Liquidität aufwies. Die APIC-Aktie schlossEnde 2019 mit 2,55 USD, was einem Wachstum von 8,5 % gegenüber dem Schlusskursvon 2018 entspricht. Die Marktkapitalisierung von APIC stieg zum Ende 2019 auf226,95 Millionen USD, was einem Wachstum von 17,8 % im Vergleich zum Vorjahrentspricht.APIC investierte 6,4 % seines Nettogewinns oder 1,42 Millionen USD in sozialeVerantwortungHerr Aggad betonte, dass APIC seine effektive Rolle der sozialen Verantwortungin den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, beibehalten hat durchkontinuierliche strategische Partnerschaften mit Institutionen, die eine aktiveRolle in der palästinensischen Gesellschaft spielen, wobei der Schwerpunkt aufdem Bildungs- und Gesundheitssektor, auf unternehmerischen Projekten, auf derJugend und auf der Unterstützung sozialer, karitativer, humanitärer undkultureller Einrichtungen liegt. 2019 wurden 1,42 Millionen USD oder 6,4 % desNettogewinns des Unternehmens in soziale Verantwortung investiert.Informationen zu APICAPIC ist eine Investment-Holdinggesellschaft mit öffentlicher Beteiligung, diean der Palästinensischen Börse (PEX: APIC) notiert ist. Sie hält diversifizierteInvestitionen in den Bereichen Fertigung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungenin Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten,die über die folgenden neun Tochtergesellschaften diversifiziert sind: SinioraFood Industries Company (http://www.siniorafood.com/); Unipal General TradingCompany (http://www.unipalgt.com/); Palestine Automobile Company(http://www.pac.ps/); Medical Supplies and Services Company(http://www.msspal.com/); National Aluminum and Profiles Company (NAPCO(http://www.napco.ps/)); Sky Advertising and Public Relations and EventManagement Company (http://www.sky.ps/); Arab Palestinian Shopping Centers(BRAVO) (http://www.bravo.ps/); Arab Leasing Company und Arab PalestinianStorage and Cooling Company, die insgesamt 2000 Mitarbeiter beschäftigen.Für weitere Informationen: Fida Musleh/Azar (http://www.apic.ps/en/article/58/Fida-MuslehAzar,-Manager-of-Investor-Relations--Corporate-Communications)www.apic.psPressekontakt:Manager of Investor Relations and Corporate Communicationfida@apic.com.joTel: +970 569 400 449Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120611/4506184OTS: Arab Palestinian Investment Company (APIC)Original-Content von: Arab Palestinian Investment Company (APIC), übermittelt durch news aktuell