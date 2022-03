Ara Partners Invests in CycleØ

Dublin und London, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) -Übernahme von FNX Liquid Natural Gas zur Bildung einer führenden europäischen Biomethan-PlattformAra Partners („Ara"), eine Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass sie sich mit Laurence Molke zusammengetan hat, um durch die Übernahme von FNX Liquid Natural Gas S.L. („FNX") die CycleØ Group Limited („CycleØ" oder das „Unternehmen") zu gründen, eine europäische Biomethan-Plattform. .CycleØ, das von Herrn Molke als CEO geleitet wird, entwickelt und betreibt aktiv Biomethanprojekte in ganz Europa. Die bewährten, urheberrechtlich geschützten Technologien des Unternehmens sind darauf ausgelegt, natürlich vorkommendes Methangas, das hauptsächlich in der Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie in der Viehzucht anfällt, abzuscheiden, zu verarbeiten und aufzuwerten. Die Landwirte werden nicht nur zu dezentralen Energieerzeugern der Zukunft, sondern sie werden auch ihre Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren, während sie ihre derzeitigen Erträge beibehalten. Das von CycleØ aufbereitete Biomethan wird als wertvolle grüne Energiequelle in jeder Anwendung als direkter Ersatz für herkömmliche Formen von Erdgas eingesetzt. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf die Märkte für Biogas-zu-Fahrzeugen (Bio-G2V) und Biogas-zu-Netzwerken (Bio-G2G).Herr Molke erklärte: "In dieser kritischen Phase des Kampfes gegen den Klimawandel ist die effiziente Erfassung und produktive Nutzung von Biomethan eine der wirksamsten Möglichkeiten, eine zuverlässige, nachhaltige und grüne Energiequelle zu schaffen und die umweltschädlichen Treibhausgase, die unseren Planeten belasten, direkt zu reduzieren. Aras alleiniger strategischer Investitionsfokus auf die Dekarbonisierung und seine Expertise in der Unterstützung von Wachstumsunternehmen machen sie zu einem einzigartig wertvollen Partner, da wir unser Team und unsere Aktivitäten in ganz Europa schnell vergrößern."FNX, mit Sitz in Bilbao, ist seit 2015 ein führender Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Biogasgewinnung und -umwandlung durch Verdichtungs- und Verflüssigungstechnologien für Fahrzeug- und Industrieanwendungen sowie die direkte Einspeisung in bestehende Pipelines. Zu den ersten Projekten des Unternehmens gehören: (i) eine in Betrieb befindliche Anlage in Vilanant, die das erste Bio-G2V-CNG-Projekt in Spanien ist, (ii) eine in Betrieb befindliche Anlage in Faenza, die eine der größten Bio-LNG-Anlagen in Europa und das erste Bio-G2V-LNG-Projekt in Italien ist, und (iii) ein Projekt in der späten Entwicklungsphase in Katalonien, das zu den ersten Bio-G2G-Projekten in Spanien gehören wird.Christopher Picotte, ein Partner bei Ara, vermerktw: „Laurence hat eine lange und sehr erfolgreiche Erfolgsgeschichte als Entwickler von industriellen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa. Er und sein Team haben bahnbrechende Projekte zur Nutzung von Biomasse und zur direkten Kohlenstoffabscheidung entwickelt und gebaut. Die Landwirtschaft ist für Europa wirtschaftlich und kulturell unverzichtbar. Wir freuen uns, mit CycleØ zusammenzuarbeiten, um ein Unternehmen aufzubauen, das einen unmittelbaren und wesentlichen Beitrag zur Erreichung der europäischen Klimaziele leistet und gleichzeitig einen der wichtigsten Wirtschaftszweige dabei unterstützt, seine Produktionsmethoden nachhaltiger und zirkulärer zu gestalten."Informationen zu CycleØCycleØ entwickelt und betreibt aktiv Biomethanprojekte in ganz Europa. Die bewährten, urheberrechtlich geschützten Technologien des Unternehmens sind darauf ausgelegt, natürlich vorkommendes Methangas, das hauptsächlich in der Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie in der Viehzucht anfällt, abzuscheiden, zu verarbeiten und aufzuwerten. Die Landwirte werden nicht nur zu dezentralen Energieerzeugern der Zukunft, sondern sie werden auch ihre Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren, während sie ihre derzeitigen Erträge beibehalten. Für weitere Informationen zu CycleØ besuchen Sie: www.cycle0.com.Informationen zu Ara PartnersAra Partners ist eine Privatkapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat. Ara investiert in die Sektoren Industrie & Fertigung, Chemie & Werkstoffe, Energieeffizienz & grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel & Landwirtschaft und strebt den Aufbau von Unternehmen an, die eine signifikante Dekarbonisierung bewirken. Für weitere Informationen über Ara Partners besuchen Sie www.arapartners.com.arapartners@gasthalter.comKontakte:Mark Semer / Alex JeffreyGasthalter & Co. LP.arapartners@gasthalter.com(212) 257-4170Original-Content von: Ara Partners, übermittelt durch news aktuell