Arçelik will Bewusstsein für die Risiken des Klimawandels durch Besteigung des Mount Everest erhöhen

Arçelik ergreift eine weitere wichtige Initiative, um die globaleErwärmung im Einklang mit seiner Vision "Respekt vor der Welt,weltweit respektiert" anzugehen. CEO Hakan Bulgurlu wird versuchen,den Mount Everest zu besteigen, um das Bewusstsein für die Risikendes Klimawandels zu schärfenIstanbul (ots/PRNewswire) - Arçelik setzt seine Bemühungen fort,eine nachhaltige Zukunft durch umweltfreundliche Produkte,Nachhaltigkeitsprojekte und Kampagnen aufzubauen. Da Nachhaltigkeitim Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit steht, hat das Unternehmen einProduktportfolio geschaffen, das zu mehr als 90 % recycelbar ist undsich zum Ziel gesetzt, bis 2025 bei der Herstellung klimaneutral zusein.Diesmal ergreift Arçelik eine ganz andere Initiative, um auf dieglobale Erwärmung aufmerksam zu machen, die bereits katastrophaleAuswirkungen auf die Zukunft unseres Planeten hat. Ende April wirdArçelik CEO Hakan Bulgurlu die Besteigung des Mount Everest, deshöchsten Bergs der Welt, in Angriff nehmen, um das Bewusstsein fürdie Risiken des Klimawandels zu schärfen. Bulgurlu wird versuchen,den Gipfel in knapp vier Wochen auf der Nordroute zusammen mit einemTeam von fünf Bergsteigern aus verschiedenen Ländern zu erreichen.Zuvor bestiegen Arçelik-Teams 2011 und 2018 den Kilimandscharo, 2017den Elbrus und zuletzt den Aconcagua im Januar letzten Jahres, um aufdie wachsenden und sich verschlechternden Auswirkungen der globalenErwärmung aufmerksam zu machen.Der Mount Everest gehört zu den weltweit am stärksten betroffenenRegionen der globalen Erwärmung. Eine aktuelle Studie(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-92288-1_1)ergab, dass der Himalaya, einschließlich des Mount Everest, bis 2100zwei Drittel seiner Gletscher verlieren könnte, wenn die globalenBemühungen zur Begrenzung der globalen Erwärmung scheitern. Einrichtungweisender Bericht(https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf) der VereintenNationen aus dem vergangenen Jahr legt außerdem nahe, dass sich dieAtmosphäre bis 2040 um bis zu 1,5 Grad Celsius über demvorindustriellen Niveau erwärmen würde, wenn dieTreibhausgasemissionen auf dem derzeitigen Niveau bleiben.Die Expedition wird in einer Reihe von Social Media-Posts überArçelik Global und die Social Media-Kanäle von Hakan Bulgurludokumentiert.INFORMATIONEN ZU ARÇELIKArçelik wurde 1955 gegründet und ist mit Produktions-, Marketing-und Kundendiensten in der Gebrauchsgüterindustrie tätig. DasUnternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen in 146 Ländernan, verfügt über 30.000 Angestellte, 22 verschiedeneProduktionsanlagen in 9 Ländern (Türkei, Rumänien, Russland, China,Südafrika, Thailand, Pakistan, Indien und Bangladesch), 34 weltweiteVertriebs- und Marketingunternehmen sowie 12 Marken (Arçelik, Beko,Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy,Dawlance, Voltas Beko und Altus). Arçelik ist an der Istanbuler Börsenotiert. www.arcelikglobal.com