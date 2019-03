Arçelik übernimmt Geschäftsbetrieb von Singer Bangladesh für 75 Millionen Dollar

Finanztrends Video zu



mehr >

Arçelik baut seine Präsenz in der Region Asien-Pazifik weiterhinaus und meldet, Retail Holdings Bhold BV, Mehrheitsgesellschaftervon Singer Bangladesh und führender Händler und Hersteller vonHaushaltsgeräten in Bangladesch, für 75 Millionen Dollar übernommenzu haben.Die Übereinkunft dient als Schlüssel zu ArçeliksStrategievorhaben, eine anhaltende und starke Präsenz entlang derhistorischen Seidenstraße zu etablieren.Istanbul (ots/PRNewswire) - Arçelik (IST: ARCLK), ein führenderAkteur in der Haushaltsgeräteindustrie, hat zwecks der Erweiterungseiner Präsenz in der Region Asien-Pazifik eine Vereinbarung zurÜbernahme von Retail Holdings Bhold BV unterzeichnet, das eineMehrheitsbeteiligung an Singer Bangladesh Limited (SINGERBD) hat,einer der führenden Händler und Hersteller von Haushaltsgeräten inBangladesch. Im Rahmen des Abkommens wird Arçeliks hundertprozentigeTochtergesellschaft Ardutch B.V. Retail Holdings B.V. übernehmen, dasUnternehmen, das 57 Prozent der Singer Bangladesh-Aktien in Formeines geschäftlichen Abkommens im Wert von 75 Millionen Dollarkontrolliert.Singer Bangladesh wurde 1905 gegründet und unterhält seinenHauptsitz in Dhaka. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreichesProduktportfolio, das von Kühlschränken und Waschmaschinen bis hin zuFernsehgeräten und Klimaanlagen reicht. Singer Bangladesh besetztzwei Spitzenpositionen in bedeutenden Produktgruppen und verfügt überdas umfangreichste Einzelhandelsnetzwerk auf Bangladeschs Markt fürHaushaltsgeräte. Das Unternehmen zählt 1507 Angestellte und meldetefür das Jahr 2018 Umsätze in Höhe von 164 Millionen Dollar. SingerBangladeshs gemeldetes EBITDA und Nettoeinkommen belaufen sich auf 20Millionen (12,4 %) bzw. 11 Millionen Dollar (6,7 %).Arçelik konnte während des letzten Jahrzehnts ein beachtlichesWachstum in der Region Asien-Pazifik verbuchen, mitGreenfield-Investitionen in China, Thailand, Pakistan und Indien inder Absicht, eine Handelsachse entlang der historischen Seidenstraßezu errichten.Fatih Kemal Ebiçlioglu, Vorsitzender der Koç Holding ConsumerDurables Group, äußerte sich wie folgt: "Diese Übernahme ist als einweiterer bedeutender Schritt vorwärts im Rahmen unserer strategischenMaßnahmen in Bezug auf die Seidenstraße zu sehen. Bangladesch giltals eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaften der Welt und wirdsich mittel- und langfristig noch rascher entwickeln. In Anbetrachtseiner wachsenden Mittelklasse und jungen Bevölkerung birgt der Marktein enormes Potenzial. Wir werden unser globales Fachwissen, unserenGrößenvorteil und unsere Kompetenzen mit Singer Bangladeshs soliderMarktposition und seinem zugkräftigen Markenimage zwecks weitererProduktentwicklungen vereinen, um den Bedürfnissen des regionalenMarktes gerecht zu werden."Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, fügte hinzu: "In den nächstenzehn Jahren wird unser Industriewachstum auf die Region Asien-Pazifikzurückzuführen sein. Singer Bangladesh passt strategisch gesehenhervorragend zu uns. Dieses Geschäftsabkommen ist eine einzigartigeMöglichkeit zur Tätigung von Investitionen in Bangladesch, ein Marktmit großen, ungenutzten Potenzialen. Singer Bangladesh blickt aufein starkes Markenerbe, ein umfangreiches Einzelhandelsnetzwerk undein talentiertes Managementteam. Wir werden diese Stärken weiterhinausbauen, indem wir neue Grenzen durchbrechen und solide Synergien inden Bereichen Retail-Management, Produktion, Einkauf undProduktbeschaffung etablieren. Unser mittelfristiges Ziel ist es,zum Marktführer für die wesentlichen Produktgruppen zu werden."Stephen H. Goodman, Chairman, Präsident und CEO von RetailHoldings Chairman, bemerkte: "Singer Bangladesh wird erheblich vondem Verkauf profitieren, da Arçelik ein weitaus größeres undfinanziell stärkeres Unternehmen ist, das sich dem Sektor fürHaushaltsgeräte verpflichtet hat und großes Ansehen in der Industriegenießt. Im Anschluss an den Verkauf wird Singer Bangladesh weiterhinüber eine kostenpflichtige Lizenz von SVP Worldwide, Inhaber derMarke Singer, verfügen, um "Singer" im Unternehmensnamen und das"Singer"-Markenzeichen für Verkaufsstellen, Produkte undDienstleistungen nutzen zu dürfen."INFORMATIONEN ZU ARÇELIKArçelik wurde 1955 gegründet und ist mit Produktions-, Marketing-und Kundendiensten in der Gebrauchsgüterindustrie tätig. DasUnternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen in 146 Ländernan, verfügt über 30.000 Angestellte, 21 verschiedeneProduktionsanlagen in 8 Ländern (Türkei, Rumänien, Russland, China,Südafrika, Thailand, Pakistan und Indien), 34 weltweite Vertriebs-und Marketingunternehmen sowie 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig,Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Dawlance,Voltas Beko und Altus). Arçelik ist an der Istanbuler Börse notiert.www.arcelikglobal.comINFORMATIONEN ZU RETAIL HOLDINGS BHOLD BVRetail Holdings Bhold B.V. ist ein privates niederländischesUnternehmen mit beschränkter Haftung, das am 29. Januar 1990 inAmsterdam gegründet wurde. Das Unternehmen ist Mitglied der RetailHoldings/Singer Group und als Holdinggesellschaft tätig.INFORMATIONEN ZU SINGER BANGLADESHSinger gilt als größter Anbieter von Gebrauchsgütern in Bangladeshund verfügt über 385 unternehmenseigene Verkaufsstellen. DasUnternehmen nahm seinen regionalen Geschäftsbetrieb im Jahr 1905 auf.Heute vertreibt Singer sämtliche Haushaltsgebrauchsgüter unter demNamen Singer sowie den Marken Dritter. Zusätzlich verfügt dasUnternehmen über mehr als 700 Großhändler. Singer Bangladeshbefindet sich zu 57 % im Besitz von Retail Holdings Bhold B.V.(Niederlande). Die verbleibenden Unternehmensanteile werdenöffentlich an der DSE und CSE gehandelt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/839270/Arcelik_Logo.jpg)(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/839286/Arcelik.jpg)Pressekontakt:Arçelik Global Communicationscorporate.communications@arcelik.comTelefon: +902123149822Original-Content von: Arçelik, übermittelt durch news aktuell