Arçelik schließt Massenproduktion von 5.000 Beatmungsgeräten zur Deckung der internationalen Nachfrage ab

Istanbul (ots/PRNewswire) - - Arçelik, Eigentümer von Beko und Grundig, stellte gemeinsam mit führenden türkischen Unternehmen lebensrettende Beatmungsgeräte auf Non-Profit-Basis her- Beatmungsgeräte wurden an Länder wie Brasilien, Tschad, Nigeria, Niger, Aserbaidschan, Libyen, Usbekistan, Somalia, Dagestan und Syrien geliefert- 300 Ventilatoren pro Tag wurden in der Elektronikfertigung von Arçelik in Çerkezköy hergestellt- Die Geräte entsprechen den internationalen Normen für elektromagnetische Verträglichkeit und SicherheitEuropas führendes Unternehmen für dauerhafte Konsumgüter, Arçelik, Eigentümer von Beko und Grundig, hat die Produktion von 5.000 lebensrettenden mechanischen Beatmungsgeräten abgeschlossen. In seiner Elektronikwerkstatt in Çerkezköy wurden 300 Geräte pro Tag auf gemeinnütziger Basis hergestellt, um die nationale und internationale Nachfrage zu befriedigen.2.866 dieser Beatmungsgeräte wurden in 14 Länder verschickt, darunter einige der am härtesten betroffenen Länder, wie Brasilien, wo eine Rekordzahl von Infektionen an einem einzigen Tag gemeldet wurde, und Somalia, wo im April überhaupt keine Beatmungsgeräte zur Verfügung standen. Die Geräte wurden auch in den Tschad, nach Nigeria, Niger, Aserbaidschan, Libyen, die Vereinigten Arabischen Emirate, Usbekistan, Dagestan, Syrien, Afghanistan, Rumänien und Bangladesch geschickt.Arçelik schloss sich für die Herstellung der mechanischen Beatmungsgeräte mit dem Unternehmen BioSys, das das ursprüngliche Design entwickelt hatte, der Verteidigungsfirma Aselsan und dem Luftfahrtunternehmen Baykar Technologies zusammen, und zwar in einer gemeinsamen Anstrengung unter der Leitung des türkischen Industrie- und Handelsministeriums und des Gesundheitsministeriums.Das Projekt begann im April. Ein Team von 120 Ingenieuren entwarf und testete den ersten Prototyp in der Arçelik Garage, einem Open Innovation Center in Istanbul, in nur 2 Wochen.Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, sagt: "Wir sind unglaublich stolz darauf, bei diesem Projekt eine Rolle gespielt zu haben. Es zeigt, was erreicht werden kann, wenn wir für das Allgemeinwohl gemeinsam an einem Strang ziehen. Bei Arçelik wollen wir Teil der Lösung sein; wir wollen gemeinsam mit Unternehmen und Regierungen zusammenarbeiten, um COVID-19 weltweit zu bekämpfen und eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen".Informationen zu ArçelikMit mehr als 30.000 Mitarbeitern weltweit, 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), Verkaufs- und Marketingbüros in 34 Ländern und 23 Produktionsanlagen in 9 Ländern bietet Arçelik Produkte und Dienstleistungen in mehr als 140 Ländern an. Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für Haushaltsgeräte nach mengenmäßigem Marktanteil erreichte Arçelik im Jahr 2019 einen konsolidierten Umsatz von 5 Milliarden Euro. 70 % seiner Gewinne stammen aus den internationalen Märkten. Arçelik ist führend im Bereich Forschung und Entwicklung in der Türkei - mit bisher mehr als 3.000 internationalen Patentanmeldungen und dem Einsatz von 1.600 Forschern in 15 F&E- und Designzentren in der Türkei und F&E-Büros in fünf Ländern.http://www.arcelikglobal.com/Informationen zu Arçelik GarageDas F&E-Zentrum der neuen Generation, Arçelik Garage, beschleunigt den Prozess der Umwandlung einer Idee in ein reales Produkt und dessen Markteinführung dank seiner kreativen und kollaborativen Arbeitsumgebung, designorientierten Techniken und einer fortschrittlichen digitalen Prototyp-Infrastruktur. Auf 1800 Quadratmetern Fläche, die mit hochtechnologischen, fortschrittlichen Produktionstechniken ausgestattet sind, werden firmeninterne Forscher und externe Techno-Unternehmer mit dem Know-how und der technischen Kompetenz unterstützt, die zur Umsetzung ihrer Ideen in die Realität erforderlich sind. Im Jahr 2019 half Arçelik Garage bei der Entwicklung von 1.118 Ideen, 93 Prototypen und 10 Konzepten.