Arçelik erneut als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet

Istanbul (ots/PRNewswire) - Arçelik belegt im Ranking des 2021 Global 100 Index von Corporate Knights Platz 34Arçelik (https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/overview/), einer der führenden Hersteller von Haushaltsgeräten und Mutterkonzern von internationalen Marken wie Beko und Grundig, belegt Platz 34 des Corporate Knights 2021 Global 100 Index. Damit ist Arçelik das nachhaltigste Hausgeräte- und Haushaltswarenunternehmen der Welt.Der Global 100 Index von Corporate Knights erstellt seit 17 Jahren jährlich eine Rangliste der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt und analysiert dafür die Leistung von 8.080 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Mehrere Leistungsindikatoren für Umwelt-, Sozial- und Governance-Belange (ESG) fließen in die Bewertungen ein. Arçelik hat in den fast 150 Ländern, in denen es tätig ist, Nachhaltigkeit fest im Geschäftsmodell verankert. Unter dem Motto "Respecting the World, Respected Worldwide " hat das Unternehmen wichtige Meilensteine im Bereich Nachhaltigkeit erreicht. So schaffte es Arçelik in den Jahren 2019 und 2020 mit eigenen Emissionsgutschriften in der globalen Produktion klimaneutral zu werden und wurde vom Dow Jones Sustainability Index zum zweiten Mal in Folge als "Industry Leader" und damit nachhaltigstes Unternehmen in der Kategorie Haushaltsgeräte ausgezeichnet. Arçeliks Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 sind von der Science Based Targets Initiative (SBTi) als im Einklang mit dem "deutlich unter 2°C-Ziel" des Pariser Abkommens anerkannt.Der CEO von Arçelik, Hakan Bulgurlu, äußerte sich zum Global 100 Index:"Wir freuen uns sehr über den 34. Platz im Corporate Knights Global 100 Index 2021 und darüber, dass wir erneut als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet wurden. Es ist eine bedeutende Leistung für uns als Unternehmen, und wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern erreicht haben. Wir freuen uns, dass Arçelik auf dem besten Weg ist, sehr hohen Nachhaltigkeitsstandards zu erreichen, der eine wichtige Vorbildfunktion für andere Unternehmen in unserer Branche hat. Wir werden unseren Nachhaltigkeitsansatz weiterhin im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) anpassen, klimafreundliche Produkte entwickeln, die Ressourcen schonen und sie anderen zugänglich machen. Damit wollen wir möglichst vielen Menschen einen nachhaltigeren Lebensstil ermöglichen."Die vollständigen Global 100-Ranglisten und Details zur Methodik finden Sie unter corporateknights.com/global100 (http://www.corporateknights.com/global100)Hinweise an die RedaktionInformationen zu ArçelikMit mehr als 32.000 Mitarbeitern weltweit, 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), Verkaufs- und Marketingbüros in 34 Ländern und 22 Produktionsanlagen in 8 Ländern bietet Arçelik Produkte und Dienstleistungen in mehr als 150 Ländern an. Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für Haushaltsgeräte nach Marktanteil (basierend auf Volumen) erreichte Arçelik im Jahr 2019 einen konsolidierten Umsatz von 5 Milliarden Euro. Mit fast 70 % des Umsatzes aus internationalen Märkten ist Arçelik führend in der Forschung und Entwicklung in der Türkei - mit mehr als 3.000 internationalen Patentanmeldungen bis heute und den Bemühungen von 1.600 Forschern in 15 Forschungs- und Entwicklungszentren in der Türkei und Forschungs- und Entwicklungsbüros in fünf Ländern. Arçelik wird zum 2. Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Index 2020 als "Industry Leader" in der Kategorie "Durable Home Appliances" ausgezeichnet und wurde gemäß dem PAS 2060 Carbon Neutrality Standard in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 mit eigenen Kohlenstoffgutschriften in den globalen Produktionsstätten klimaneutral gestellt. www.arcelikglobal.com (http://www.arcelikglobal.com/)Informationen zu Corporate Knights:Corporate Knights Inc. umfasst die Zeitschrift Corporate Knights für nachhaltige Wirtschaft und eine Forschungsabteilung, die Ranglisten und Bewertungen von Finanzprodukten auf Grundlage der Nachhaltigkeitsleistung des jeweiligen Unternehmens herausgibt. Das diesjährige Ranking basiert auf mehreren neuen Leistungsindikatoren, die soziale Belange widerspiegeln, die sowohl durch die Pandemie als auch durch die "Black Lives Matter"-Bewegung besonders hervorgehoben wurden. Dazu gehören bezahlte Krankentage, ethnische Vielfalt in Vorstand und Aufsichtsrat und saubere Investitionen (Kapitalausgaben, F&E und Übernahmen). Im Durchschnitt sind ein Drittel der Investitionen der Global 100 Unternehmen "sauber", im Vergleich zu weniger als einem Viertel bei ähnlichen Unternehmen, während der Prozentsatz der Global 100 Unternehmen, die mindestens 10 Tage bezahlten Krankenurlaub anbieten (86 %), mehr als doppelt so hoch ist wie der von Vergleichsunternehmen im MSCI ACWI-Index (41 %). Die Unternehmen der Global 100 erwirtschaften 41 % ihres Umsatzes mit Produkten oder Dienstleistungen, die sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen orientieren, im Vergleich zu nur 8 % bei der Vergleichsgruppe.