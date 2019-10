Aquavia Spa stellt eine neue Unternehmensidentität vor

Cervera, Spanien (ots/PRNewswire) - Aquavia Spa(http://aquaviaspa.com/), der führende Hersteller von Whirlpools undHeilschwimmbecken stellt seine neue Unternehmensidentität vor.Die Gesellschaft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung hat beschlossen,sich zu verändern und eine neue Ära einzuleiten, um die Qualitätihrer breiten Palette von Produkten zu gewährleisten.Das neue Logo wurde basierend auf einem Design von einfachen undausgeglichenen Linien entwickelt; es ist leicht anzupassen und seinZiel ist es, Visibilität zu gewinnen, ohne den Kern der Marke zuverlieren.Die Veränderung der Schriftart auf serifenlos und die neuesilbern-getönte Palette bieten die erforderlichen Nuancen an Design,Innovation und Exklusivität. Eine Dekontextualisierung, die von denoffensichtlichen Assoziationen wie "blau = Wasser" abweicht und sichdem potenziellen Ziel annähert.Die Idee des neuen Designs entstand durch die Prämisse, eineinzigartiges und verständliches Logo zu kreieren, das die Missionund Werte des Unternehmens definiert.Was die Bildgebung betrifft, so symbolisiert der Kreis Perfektionund Ewigkeit, denn es gibt keinen Anfang und kein Ende, und er wirdverwendet, um die Bewegung des Wassers zu repräsentieren. DieKreisform vermittelt eine positive emotionale Botschaft, die dasImage der Marke verstärkt und gleichzeitig als Firmenstempel dient.Über Aqua SpaAqua Spa ist der führende europäische Hersteller von Whirlpoolsund Heilschwimmbecken für den privaten und öffentlichen Gebrauch.Mehr als 30 Jahre Erfahrung gewährleisten die Qualität seiner breitenProduktpalette, die in rund 40 Ländern in Europa, Asien und Afrikaverfügbar ist.Exklusivität, Design, Technologie, Komfort: Jedes Becken wirdunter Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse des einzelnenKunden mit den besten Materialien und Oberflächen entwickelt.Aqua Spa entwickelt und produziert seine eigenen Entwürfe undkontrolliert jedes Detail des Produktionsprozesses.http://aquaviaspa.com/Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1002565/AQUAVIA_Logo.jpgPressekontakt:Nuria Molina (nuriamolina@solsonacomunicacion.com / +34 675 741 431)Original-Content von: Aquavia Spa, übermittelt durch news aktuell